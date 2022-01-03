Tunceli’de 4 bölge, 1 yıl süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi

Tunceli'de sürdürülen askeri operasyonlar gerekçe gösterilerek 4 ayrı bölgenin "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla emniyet ve asayişi temin etmek için, ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

Dört ayrı bölgenin “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiğinin belirtildiği açıklama şöyle:

"Tunceli'de 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince 29.12.2021 tarihli ve 4989 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar Hozat-Ali Boğazı, Hozat-Kıran Deresi, Ovacık-Eğerci ve Ovacık-Karadere bölgelerinde 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı alınmıştır.” (ANKA)