Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="content-head">\n<p class="detail-news-spot desktop-spot">Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</p>\n</div>\n<div class="news-body">\n<div class="content-element">\n<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ndan alınan bilgilere göre, Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde saat 06:21’de 11 km derinlikte 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.</p>\n<p>Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada 4.2 olarak belirtildi.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/05/1590121034229-basliksiz-40.jpg" alt width="505" height="552" /></p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>