Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ndan alınan bilgilere göre, Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde saat 06:21’de 11 km derinlikte 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada 4.2 olarak belirtildi.