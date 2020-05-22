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Yaşam

Tunceli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

22 Mayıs 2020 07:10

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ndan alınan bilgilere göre, Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde saat 06:21’de 11 km derinlikte 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada 4.2 olarak belirtildi.

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