Tunceli bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ, yakalanan huzur ve güven ortamından sonra artık ulusal festivallere ev sahipliği yapmaya başladı. Tunceli, geçen haftalarda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası\'nın ardından bu kez Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası\'nın final yarışları\'na ev sahipliği yapacak.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncal Sonel\'in girişimleriyle daha önce Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası\'na ev sahipliği yapan Tunceli\'de 27-28 Ekim tarihlerinde Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası\'na düzenlenecek. Vali Sonel, Tunceli isminin artık yarışmalar ve etkinliklerle anıldığını ve terör kelimesinin unutulduğunu belirterek, \"Tunceli\'nin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması yönünde yürütülen çalışmalar sonrasında, yeni bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacak. İlimizin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması amacıyla çalışmalar yürüttüyoruz. Çalışmalarımız sonrasında, ilimizde ilk defa 23-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Rafting Şampiyonası ve 6-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası\'ndan sonra şimdi de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası\'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Tunceli\'de ilkler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonlarla anılır duruma gelen ilimiz, yine nefes kesen yarışlara sahne olacak. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza şükranlarımızı sunarız\" dedi.



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