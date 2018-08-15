Tunceli bir haftadır 'yanıyor'

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 7 gün önce başlayan orman yangını yayılarak devam ediyor. Yangın; Değirmendere, Zoğar, Zenge, Koçeri, Bozan, Koskozulca ve Dündül bölgelerine kadar genişledi.

Tunceli Barosu, Tunceli ’in Hozat İlçesi’nde 1 haftadır yayılarak devam eden orman yangınına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Anayasa’nın Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi başlıklı 169. Maddesine atıfla başlayan Tunceli Barosu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.

Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda İlimiz Hozat İlçesi’nde devam eden yangına derhal müdahale edilmesi gerekmektedir… Ülkemizin en önemli florastik ve faunastik zenginliğini barındıran coğrafyamızda Orman Yangınları kültürel ve doğal miras sahalarımızı yoğun şekilde tahrip etmektedir…6831 sayılı Orman Kanunu; 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri ile mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hukuksal zorunluluktur.”