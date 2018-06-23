Tunceli Belediyesi'nden şehit iş makinesi operatörünün ailesine ev

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, geçen 21 Nisan\'da Tunceli-Erzincan karayolunda güvenlik kulesi yolunun yapımında çalışırken, PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen iş makinesi operatörü Mehmet Özdemir\'in ailesine ev hediye etti. Şehit Özdemir\'in adı ayrıca, belediye meclisi kararıyla Atatürk Mahallesi\'ndeki bir sokağa verildi.

Tunceli Belediye Meclisi, 21 Nisan 2018 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunda güvenlik kulesi yolunun yapımında çalışırken, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen iş makinesi operatörü Mehmet Özdemir\'in ailesine ev alınmasına karar verdi. Belediye meclisi kararından sonra yeni alınan evin anahtarları, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel tarafından şehit ailesine teslim edildi. Tapu ve dairenin anahtarının teslimi sırasında konuşan Vali Tuncay Sonel, \"Maddi ve manevi olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Kardeşimiz, şehidimiz Mehmet Özdemir evine ekmek parası götürmek için alın teriyle köy yolunda dozer ile çalışırken, hain ve alçak teröristlerce şehit edilmişti. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz baş tacımızdır. Şehit ailemiz kirada oturuyorlardı. Kendileriyle görüşerek ne yapabileceğimiz noktasında fikir alışverişinde bulunduk ve kendilerine bir ev aldık. Evlatlarını bu ülkenin birliği ve güvenliği için şehit veren ailelerimiz için ne yapsak azdır\" dedi.

Tunceli Belediye Meclisi ayrıca, Atatürk Mahallesi\'nde bulunan 19\'uncu sokağın adını da \'Şehit Operatör Mehmet Özdemir Sokağı\' olarak değiştirdi.



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