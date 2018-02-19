Tunceli Belediyesi'nden kasasındaki para ile ilgili açıklama

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Belediye Başkanlığı\'nca, yapılan yazılı açıklamada, kayyumun 18 Aralık 2016 tarihinde görevi devraldığı sırada belediye kasasında 17 milyon lira nakit para olduğu, söz konusu paranın kasada durduğu, o günden bu yana 47 milyon lira maliyetli hizmetlerin yapıldığı belirtildi.

Kayyumun görevi devraldığı 18 Aralık 2016 tarihinde kasada 17 milyon lira olduğu, bazı kesimlerin \"Bu paraya ne oldu?\" yönünde söylentiler çıkarması üzerine Tunceli Belediye Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Kayyumun görevi devraldığı tarihde belediyenin İller Bankası\'na 18 milyon 345 bin 360 lira 34 kuruş borcu olduğu belirtilerek, kasada da 17 milyon 374 bin 904 lira 12 kuruş para olduğu belirtildi. Kayyum olarak atanan Vali Osman Kaymak\'ın tayin edilmesinden sonra Tunceli Valiliği\'ne atanan Tuncay Sonel\'in kayyum olarak başladığı 30 Haziran 2017 tarihinden bugüne kadar, maliyeti 47 milyon lira olan hizmet ve işlerin yapıldığı belirtilen açıklamada, belediyenin 19 Şubat (bugün) itibariyle İller Bankası\'na 14 milyon 902 bin, 512 lira 44 kuruş borcuna karşılık, kasasında ise 17 milyon 699 bin 107 lira 93 kuruş para olduğuna yer verildi.

Tunceli Belediyesi\'nce konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, \"Kayyuma \'17 milyon TL. bıraktık\' diyenler niye 18 milyon TL\'lik borcu söylemezler? Ya da kısa sürede bitirdiğimiz 47 milyon TL\'lik işleri görmekte güçlük çekerler. Tuncelimiz\'e ve yöremizin güzel insanlarına yıllardır konuşulan fakat yapılmayan projeleri gerçekleştiriyoruz\" denildi.