-TUNCELİ BELEDİYESİ'NDEN "ZAZACA" TABELA TUNCELİ (A.A) - 03.01.2011 - Tunceli Belediyesi hizmet binasındaki birimlerin Türkçe adlarının altına, ''Zazaca''sı da eklendi. Belediye Başkanı Edibe Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk günden beri katılımcı belediyecilik yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Günlük yaşamda kullanılan ana dilin, belediye hizmetlerinde de görünür kılınmasını amaçladıklarını ifade eden Şahin, ''Bütün çalışmalarda toplantılarımızı, faaliyetlerimizi, halk toplantılarımızı kendi ana dilimizde yapıyorduk'' dedi. Tunceli'nin okuma-yazma oranı en yüksek il olarak bilindiğini belirten Şahin, ''Ancak yine de birçok insanımız Türkçeyi bilmemekte. Bizler hizmet sunarken de kendi dilimizde anlatmaktaydık. Bugün burada yaptığımız, birim levhalarımızı kendi dilimizde yazmaktır'' diye konuştu. BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, partililerle vatandaşların katıldığı Zazaca tabela tanıtımında, Belediye Başkanı Şahin tabelaları tek tek göstererek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu arada Halil Ateş (67) isimli vatandaş, Zazaca tabelaların asılmasına çok sevindiklerini belirterek, ''Yıllardır bekliyorduk. Bizim dilde yazıldığı için çok güzel. Rahatlıkla okuyoruz. Hangi büroya ait olduğunu daha kolay tespit edebiliyoruz. Çok memnunuz'' dedi.