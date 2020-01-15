Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu

Tunceli Belediyesi çoğunluğu kayyım döneminde kalan borçları ödemeyince banka hesaplarına haciz konuldu. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu SGK’nin hukuku tanımadığını, haciz ile belediyeyi işlevsiz bırakmayı amaçladığını söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tunceli İl Müdürlüğü tarafından Tunceli Belediyesi’nin borçlarından kaynaklı maaş, vergi, resim, harç hesaplarına haciz konuldu. Bankalar tarafından belediye hesapları bloke edildi. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye binasında açıklama yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberi ne göre Maçoğlu, belediyenin borçlarından kaynaklı çalışanların maaşlarını ödeyemediklerini, tüm resmi kurumlara bildirmelerine rağmen SGK tarafından hesaplarına haciz konulduğunu, bunun da hukuksuz olduğunu söyledi. Belediye kanundaki maddeleri anımsatan Maçoğlu, böyle bir durumun söz konusu olamayacağını, buna rağmen tüm hesaplarına haciz konulduğunu aktardı. Bu durumun yasal olmadığını söyleyen Maçoğlu, SGK’nin hukuku tanımadığını, haciz ile belediyeyi işlevsiz bırakmayı amaçladığını aktardı.

"5 buçuk milyon civarındaki borç kayyıma aittir"

Maçoğlu, yapılan tüm resmi girişimlere rağmen hesaplara konulan haczi kaldıramadıklarını, bunun belediyeye ekonomik bir yaptırım olduğunu söyledi. Maçoğlu, "Haciz konulan borç 10 milyon civarındadır. Bu borçların 8 ayı, ortalama 4 buçuk milyonu bize ait. 11 ay da 5 buçuk milyon civarında kayyıma aittir. Bu borç kayyım döneminde hiçbir şekilde haciz edilmemiştir" dedi.