Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan AKP'li başkana yanıt: Alevi inancı diyor ama biz öyle bakmıyoruz

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Şanlıurfa’nın AKP’li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın kentte uygulanan tarım projelerinin başarıya ulaşmasının sebebinin Alevi inancı ile ilgili olduğunu savunduğu sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Maçoğlu, “Sayın başkan Alevi inancı diyor ama biz öyle bakmıyoruz. Yerel yönetim halk ile birlikte karar aldığı andan itibaren herkesi bu işin parçası yapabilir” dedi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Tunceli’nin TKP’li Belediye Başkanı Maçoğlu’dan uyguladığı projeleri kendi ilçesinde de uygulamak için görüş aldığını açıklamış, ''Adam nohutu vermiş, mazotu vermiş. 5 dönümde nohut ekecek. Hasatta geri getirecek. Şimdi bu model burada işlemez kardeşim. Alevi inancı çok sağlam bir inanç. Yani, hakkı, hukuku bilen adamlar. Adam biliyor. Şimdi ben versem ne mazotu alabilirim, ne nohutu alabilirim'' demişti.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Yalçınkaya'nın sözlerini değerlendirdi.

TELE1’de Betül Begümhan Aydoğan’ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Fatih Mehmet Maçoğlu, Yalçınkaya ile görüşmesinin detaylarını aktardı.

Halka projelerin anlatıldığı takdirde ikna edilebileceğini vurgulayan Maçoğlu, “Sayın başkan ile birkaç sene önce görüştük. Bölgede görüş alışverişi yaptığımız başkanlar da oldu. Hem biz hem onlar fikir belirttik. Kendisi bölge ile ilgili bilgiler verdi. Biz kendi üretim alanlarımızı oluşturduk. Bu tohum yüzlerce aileye yarar oldu. Bu hiç zor değil” ifadelerini kullandı.

''Herkesi bu işin parçası yapabilir''

Maçoğlu sözlerini “Sayın başkan Alevi inancı diyor ama biz öyle bakmıyoruz. Yerel yönetim halk ile birlikte karar aldığı andan itibaren herkesi bu işin parçası yapabilir. Nasıl çalışma yaptığınızı halka anlatırsanız onları ikna edebilirsiniz. Niçin yaptığınız önemli. Üreticilere mazot, gübre verilmesi lazım. Su ücretsiz olmalı. Bu ülke tarım ülkesi. Sadece Çukurova, Harran, Iğdır’da bile Türkiye dışında birkaç ülkenin bile ihtiyacını karşılayabiliriz. Ukrayna ve Rusya savaşında bile buğday kaygısı düşünmemiz ayıp” diyerek tamamladı.