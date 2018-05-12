Tunceli Baro Başkanı: Munzur Vadisi'ndeki acele kamulaştırma kararları durduruldu

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Barosu Başkanı Barış Yıldırım, Munzur Vadisi\'nde yapılması planlanan Konaktepe Barajı ve \'Konaktepe HES I\' - \'Konaktepe HES II\' projeleri için Bakanlar Kurulu tarafından alınan acele kamulaştırma kararının yürütmesinin durdurulması kararı verildiğini açıkladı.

​Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, Munzur Vadisi\'nde yapılması planlanan Konaktepe Barajı ve HES projeleri için alınan acele kamulaştırma kararının yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. 1971 yılında Milli Park ilan edilen Munzur Vadisi\'nde yapımı kararlaştırılan toplam 4 baraj ve 5 hidroelektrik santrali projesi bulunduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Baraj projelerinden en büyüğü durumunda bulunan Konaktepe Barajı ve \'Konaktepe HES I\' ile \'HES II\' projesine karşı açtığımız davada, Danıştay 13\'üncü Dairesi tarafından 2010 yılında yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin karara yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 26 Mayıs 2011 tarihli kararında, dairenin yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin gerekçesine katılmakla birlikte, elektrik üretim lisansının verilebilmesi için çevresel etki değerlendirme raporunun da aranması gerektiği hususu belirtilmişti. Danıştay 13\'üncü Dairesi\'nin yürütmeyi durdurma kararı sonrası; Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yapımı planlanan 4 baraj ve 5 HES projesi ile yapımına 1985 yılında tamamen kaçak başlanan ve 2003 yılında enerji üretimine alınan Mercan Reg. ve HES\'e, Çevre ve Orman Bakanlığı, 10 ayrı üniversite tarafından hazırlanmış 9 ayrı rapora dayalı olarak, Milli Parklar Kanunu\'nun 14\'üncü maddesi çerçevesinde 18 Nisan 2011 tarihinde üstün kamu yararı kararı alarak izin vermişti. İzin kararı dayanak yapılarak Bozkaya Barajı ve HES, Kaletepe Barajı ve HES, Konaktepe Barajı ve HES I- Konaktepe HES II, Akyayık Barajı ve HES, Mercan Reg. ve HES Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı\'na işlenmiş ve anılan plan 6 Temmuz 2012 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nca onaylanarak yürürlüğe girmişti.\"

Munzur Vadisi Milli Parkı\'nda baraj ve HES projelerine izin veren bakanlık kararının iptali amacıyla 19 Aralık 2011 tarihinde dava açtıklarını ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Davanın temyiz sürecinde Danıştay 10\'ucu Dairesi 06 Kasım 2014 tarihli kararı ile Çevre ve Orman Bakanlığı\'nın Munzur Vadisi Milli Parkı\'nda yapımı planlanan 4 baraj ve 5 HES Projesi ile Mercan Reg. HES Projesine Milli Parklar Kanunu\'nun 14\'üncü maddesi çerçevesinde verdiği izin kararının iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Hal böyleyken 13 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete\'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I - Konaktepe HES II Projesi için acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Kararın yürütmesin durdurulması ile iptali talebiyle 27 Ocak 2017 tarihinde dava açmıştık. Danıştay 6\'ncı Dairesi açtığımız davalar kapsamında yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Karar gerekçesinde \'Konaktepe Barajı ve HES I - II Projesi\' için alınan acele kamulaştırma kararının hukuka aykırı olduğu açıkça belirtilmektedir. Karar itiraz yolu kapalı olarak verilmiştir. Halihazırda karar gereği acele kamulaştırma kararı durdurulduğundan proje kapsamında taşınmazlara acele el konulamayacaktır. Munzur Vadisi Milli Parkı kültürel ve doğal mirastır. Anılan mirasın korunması Anayasal zorunluluk taşımaktadır.\"

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