-TUNCEL VE AYNA İÇİN YENİDEN ZORLA GETİRME KARARI ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, ''suçu ve suçluyu övdüğü'' iddiasıyla yargıladığı BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ile ''terör örgütü propagandası yaptığı'' iddiasıyla Adana'da yargılanan BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna'nın talimatla ifadesinin alınması için bir kez daha ''günsüz olarak zorla hazır edilmelerine'' karar verdi. Tuncel'in de aralarında yer aldığı, kapatılan DTP'nin kadın meclisi üyesi 23 kişinin ''suçu ve suçluyu övdükleri'' iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanık avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, zorla hazır edilmesi istenen sanık Sebahat Tuncel'in duruşmada hazır edilemediğini belirterek, bu konuda yazılan müzekkereye milletvekili Tuncel'in BDP Genel Merkezi'nde bulunmadığı, ikamet adresinin Gebze olduğu, ayrıca geçici ikamet yerleri, kimlik bildirme projesi kayıtlarında yapılan araştırmada da ilde mevcut otel veya misafirhanelerde ismine rastlanmadığı cevabının verildiğini kaydetti. Cumhuriyet savcısı, milletvekili olan Tuncel'in Ankara'daki ikamet adresinin TBMM Başkanlığından sorulmasını ve belirlenecek adresi doğrultusunda savunmasının alınması amacıyla hazır edilmesi için müzekkere yazılmasını istedi. Mahkeme, Sebahat Tuncel hakkında CMK'nın 146. ve 199. maddeleri uyarınca günsüz zorla getirme emri çıkarıldığından, bu emrin yerine getirilmesi ve savunmasının alınması için günsüz olarak hazır edilmesi konusunda yeniden müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. -AYNA HAKKINDAKİ KARAR- Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, ''terör örgütünün propagandasını yaptığı'' iddiasıyla Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna hakkındaki talimat duruşmasını da yaptı. Mahkeme, Ayna hakkında, CMK'nın 146. ve 199. maddeleri uyarınca günsüz zorla getirme emri çıkarıldığından, bu emrin yerine getirilmesi ve sanığın günsüz olarak hazır edilmesi için yeniden müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.