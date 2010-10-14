Tuncel: Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılsın

T24- BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması ve bu statüde çalışanların kadroya atanmalarına yönelik TBMM'ye kanun teklifi gönderdi.



TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik öngörüyor.



Teklif, Devlet Memurları Kanunu'nun, sözleşmeli öğretmen istihdamına olanak sağlayan hükmünün yürürlükten kaldırılmasını; Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da ise halen bu statüde çalışan öğretmenlerin kadroya alınmasını düzenliyor. Bu kapsamda, sözleşmeli statüde çalışan öğretmenlerin hizmet sürelerine bakılmaksızın en son görev yaptıkları yerlere asaleten atanmaları öngörülüyor.



Teklifinin gerekçesinde, sözleşmeli öğretmenlerin, hukuki ve çalışma hakları açısından kadrolu öğretmenlere göre ciddi mağduriyetler yaşadığını savunuldu.



Gerekçede, ''Kadrolu öğretmenlerin ciddi sıkıntılar içerisinde olduğu bir durumda sözleşmeli öğretmen istihdamı çok daha ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılması için bir an önce sözleşmeli öğretmen uygulaması kaldırılmalıdır'' denildi.



