Tuncel Kurtiz'in mezarı 3 yıldır neden yapılmıyor?

Geçirdiği kalp krizi sonucu 27 Eylül 2013'de hayatını kaybeden oyuncu Tuncel Kurtiz'in ölümünün üzerinden 3 yıl geçti. 77 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun mezarının hala yapılmadığı iddia edildi. Kurtiz'in yakınları, "Oyuncunun kendi vasiyeti üzerine mezarının yapılmadığı, çiçeklerle süslenmiş şekilde böyle kalacağını" söyledi.

Kurtiz'in etrafı taşlarla çevrili mezarını sosyal medyada paylaşan sevenleri, "3 yıl geçmesine rağmen Tuncel Kurtiz'in mezarı neden yapılmaz?" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

"Vasiyeti üzerine yapılmadı"

Kurtiz'in etrafı taşlarla çevrili mezarını sosyal medyada paylaşan sevenleri, "3 yıl geçmesine rağmen Tuncel Kurtiz'in mezarı neden yapılmaz?" sözleriyle tepkilerini dile getirdi. Bugün Google Trend listesine giren iddiaya Kurtiz'in yakınları, "Oyuncunun kendi vasiyeti üzerine mezarının yapılmadığı, çiçeklerle süslenmiş şekilde böyle kalacağını" söyledi.

48. Altın Portakal Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen, 'Ezel' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerde rol alan Tuncel Kurtiz'in cenazesi vasiyeti üzerine çok sevdiği Kaz Dağları'na defnedilmişti.

Vefat etmeden önce 2009-2011 yılları arasında oynadığı Ezel dizisindeki 'Ramiz Karaeski' karakterindeki 'Dayı' rolüyle hafızalara yer edinmişti.

Tuncel Kurtiz'in mezarı TBBM'de soru önergesi olarakta verilmişti