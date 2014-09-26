Tuncel Kurtiz ölümünün 1. yılında Edremit'te anılacak

Geçtiğimiz yıl vefat eden Türkiye'nin en önemli sinema ve tiyatro sanatçılarından Tuncel Kurtiz, birinci ölüm yıldönümü olan 27 Eylül 2014 Cumartesi günü ailesi ve Edremit Belediyesi tarafından Edremit ilçesinde düzenlenecek program ile anılacak.

Ünlü sanatçının birinci ölüm yıl dönümü nedeniyle Ankara Sinema Derneği’nin ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle geçen yıl Tuncel Kurtiz’in yol arkadaşlığındaki Gezici Festival, bu yıl ünlü sanatçıyı anmak için uzun yıllar yaşadığı ve mezarının bulunduğu Edremit ilçesine gelecek.

Mutlu Aile Deftreri filmi izlenecek

Afrodit Termal Otel’de saat 16.30’da başlayacak olan programda ilk olarak yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu’nun yaptığı “Gezici Festival’in Yol arkadaşı Tuncel Kurtiz” konulu belgesel gösterilecek. Ünlü sanatçının hayatından kesitlerinde yer alacağı anma programında Tuncel Kurtiz’in son filmi olan yönetmenliğini Nihat Durak’ın yaptığı “Mutla Aile Defteri” adlı film de izlettirilecek.

'Sanat camiası adına derin bir kayıp'

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Tuncel Kurtiz’in vefatının sanat camiası adına derin bir kayıp olduğunu belirterek, “Onun sanatını, aktörlüğünü anlatmaya gerek yok. Tüm Türkiye onun değerli bir sanatçı olduğunu biliyor. Tiyatro ve sinema dünyasının bilinçli ve bilgili temsilcilerinden birisi idi" dedi. Saka, Tuncel Kurtiz'in ailesi, yakınları sevenleri ve tüm sanatseverleri için yeri doldurulamayacak önemli bir sanatçı olduğunu sözlerine ekleyerek, "Gençlik yıllarında tanıştığı ve bir daha vazgeçemediği Edremit’te çok sevdiği Kazdağları’nda huzur içinde yatıyor“ dedi.