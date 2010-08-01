-TUNCEL: "12 EYLÜL'DE SANDIĞA GİTMEYECEĞİZ" İSTANBUL (A.A) - 01.08.2010 - BDP milletvekili Sabahat Tuncel, "12 Eylül'de sandığa gitmeyeceğiz çünkü bizim önümüze konulan pakette demokrasi, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Çerkezler yok. 12 Eylül Anayasası'nın ruhu var" dedi. BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, Çağlayan Meydanı'nda düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının demokratik açılım sürecini başlattığını hatırlatarak, ''AK Parti iktidarı dedi ki, (Biz barışı getireceğiz, geçmişimizle yüzleşeceğiz.) Ama bu sözlerin arkasında durmadılar. Hala hatalar yapmaya devam ediyorlar'' dedi. Tuncel, ''Hatay'da Başbakan konuşuyor. Diyor ki, (Biz eğer hükümetten çekilirsek, bu sorun bitecekse çekilelim) Buradan sayın Başbakana çağrı yapıyoruz, artık siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz, çekilin. Bakın o zaman bu ülkede barıştan, kardeşlikten, insan haklarından yana, savaşa karşı bir iktidar gelecek. Çünkü sizin politikalarınız savaşı devam ettiriyor'' diye konuştu. Sabahat Tuncel, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''(12 Eylül'de nikah masasına oturacağız) diyor. Evet, Başbakan 12 Eylül Anayasası ile nikah tazelemek istiyor. Buna da diyor ki (Biz 12 Eylül Anayasası'nı değiştireceğiz). Biz de diyoruz ki, 12 Eylül Anayasasının ömrü bitmiştir. Bu ülkede kadınlar, gençler artık bu anayasayı istemiyor. Çünkü bu Anayasa Türkiye halklarına dar geliyor. Asimilasyon üzerine geliştirilen bir Anayasa, 21. yüzyılda Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermeyecek. Bu nikah sonucunda ortaya ne çıkar bilmiyoruz. Biz şunu biliyoruz. Bu tazelediğiniz nikah 12 Eylül Anayasasının ömrünü tazelemektir. Buna karşı çıkacağız ve 12 Eylül'de sandığa gitmeyeceğiz. Sandığa gitmek demek 12 Eylül Anayasası'nı onaylamaktır.'' 12 Eylül Anayasası üzerine yapılan tartışmaların Türkiye'ye hiç bir fayda getirmeyeceğini, çünkü Türkiye'nin önünde Kürt sorunu gibi bir sorun olduğunu savunan Tuncel, ''12 Eylül'de sandığa gitmeyeceğiz çünkü bizim önümüze konulan pakette demokrasi, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Çerkezler yok. 12 Eylül Anayasası'nın ruhu var'' dedi. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da, referandumdan ''evet'' oyunun çıkması halinde, tam demokratik bir Anayasa hedefinin 20 yıl daha öteleneceğini savundu. Halkın ''hayır'' demesi halinde eski Anayasa'nın devam edeceğini ifade eden Kaplan, ''İkisi de 80 model. Şanzıman aynı, kaporta aynı. 80 model Anayasa'ya kalın lastik de koysanız, cila da çekseniz yürümez. Türkiye'ye 2010 model yeni bir Anayasa lazım. Bu Anayasa'da barış, kardeşlik, emek, dünya liderliği olmalı. Anketler ortada, yüzde 40'ın üzerinde boykot bekliyoruz'' şeklinde konuştu. Mitingte, BDP İstanbul İl Başkanı Mustafa Avcı da, partililere Kürtçe seslendi. Öte yandan, mitinge katılanların, sahnenin önündeki barikatları geçmesine partili görevlilerce izin verilmedi. Buna rağmen barikatları aşan yüzü kapalı bazı göstericiler ise sahneye çıkarak, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.