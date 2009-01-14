Tuncay'ın sürpriz aşkı

Selen, babasından evlilik onayını aldı. Şanlı Ailesi ise kız istemeye hazırlanıyor. Sevgililerin nikah şahitleri de şimdiden belli: Deniz Baykal ve Fatih Terim...Akşam Gazetesi'nden Barış Kocaoğlu'nun haberine göre; Kariyerini İngiltere'de sürdüren futbolcu Tuncay Şanlı, CHP'li Mehmet Sevigen'in oyuncu kızı Selen'le evlenmeye hazırlanıyor. Çift önümüzdeki günlerde nişanlanacak. Evlilik ise yaz başında...Futbol yaşantısını İngiltere Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'da sürdüren Tuncay Şanlı, CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in yapımcı ve oyuncu kızı Selen Sevigen ile evlilik yolunda. Yaklaşık 2 yıl önce bir arkadaş grubunda tanışan Şanlı ve Sevigen'in dostluğu, bir süre sonra aşka dönüştü. Bugüne kadar Türkiye-İngiltere hattında devam eden ilişki, Tuncay'ın evlilik teklifiyle ciddi bir boyut kazandı. Bir süre sonra durumdan babası Mehmet Sevigen'i haberder eden Selen, böylece ailesinin de onayını aldı.Gelecek günlerde ailesiyle Sevigen Ailesi'ni ziyaret edecek olan Tuncay, Selen'i isteyip nişan yapacak. Düğün için düşünülen tarih ise yaz başı. İngiltere liginin bitmesinin ardından Türkiye'ye gelecek olan futbolcu, müstakbel eşiyle nikah masasına oturacak.İkili, mükemmel bir düğün için şimdiden hazırlıklara başladı. Selen'in nikah şahitliği için CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı, Tuncay'ın ise Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'i istediği söyleniyor.Tuncay Şanlı, İngiltere'de lig karşılaşmaları biter bitmez Türkiye'ye gelip nikah masasına oturacak. Aile arasında bir söz kesme ve nişan düşünen Selen-Tuncay çifti, güzel bir nikah töreni için şimdiden hazırlıklara başladı.1979 doğumlu Selen Sevigen, Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, önce ABD'nin California Üniversitesi'nde ardından İngiltere'de London Academy of Music and Dramatic Arts'ta müzik ve sinema eğitimi aldı.Babasının ısrarlarına rağmen politikaya atılmayan Selen, bir dönem yönetmen Abdullah Oğuz'un asistanlığını yaptı.George Clooney, Helen Mirren, Kate Hudson ve Jennifer Garner gibi oyuncularına koçu Bernard Hiller'dan ders alıp oyunculuk kariyerine başladı.Bir süre Türkmax ekranlarında 'Gala' isimli sinema programının sunuculuğunu yapan genç kız, 'O Şimdi Mahkum' ve 'O... Çocukları' isimli filmlerde rol aldı.Fanatik bir Fenerbahçeli olan Selen'in en büyük hayali ise Fenerbahçe'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü beyazperdeye aktarmak.