Tuncay Takmaz'dan yeni bir sergi: 'Koyu Yalanlar Caddesi'

T24- Çok yönlü ressam Tuncay Takmaz’ın siyah – beyaz sergisi "Koyu Yalanlar Caddesi" 3 Kasım’da açılıyor. Ihlamur Sanat Galerisi'ndeki sergi 3 Aralık’a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.







15 dev tablodan oluşacak sergide Tuncay Takmaz sanatının referansı olan bazı sanatçıları kendi dünyasında bir araya getiriyor.

Tuncay Takmaz’ın son bir yıldır yoğun biçimde hazırlandığı "Koyu Yalanlar Caddesi" ressamın kendine has tekniği ile Bedri Baykam, Georg Baselitz Ekrem Kahraman, Fikret Mualla, Matisse, Chagall gibi sanatının referans kaynağı olarak gördüğü bazı sanatçıları bir araya getiriyor.



Ihlamur Sanat Galerisi’nde açılacak olan sergi bir ay devam edecek. Cem Yılmaz’ın da eserleri ile oldukça yakından ilgilendiği ressam Tuncay Takmaz bu sergiye hazırlanırken nasıl eserler çıkacağını bilemediğini, bu yüzden çok heyecanlandığını söylüyor.





Takmaz: "Biraz da son dönemde yaptığım resimlerden sıkıldığım ve araya başka tatlar başka kokular heyecanlar katmak istediğim için Picasso, Matisse, Fikret Mualla ve Cezanne gibi dünya sanatının önemli ustalarını yardıma çağırdım. Onlarla yeni bir dünya kurmaya çalıştım... Sergide yer alan sanatçılar ile dil olarak bir yakınlık içerisinde olduğumu fark ediyorum. Figürleriyle bağlantı kurduğum sanatçılar, renkleriyle bağlantı kurduğum sanatçılar var, öfkesi, boya sürüş tarzı ile bağlantı kurduğum sanatçılar var... Bu sanatçılar aynı zamanda benim referans kaynaklarım, resimlerini besleyen dünyamı zenginleştiren sanatçılar. Bu yüzden bu sanatçılar ile kendi figürlerimin birbirine kaynaşmalarını yeni bir dünya kurmalarını istedim sonuçta bu siyah-beyaz evlilikten doğacak çocukları bende merak ediyordum ve heyecan duyuyordum. Basquıat ile İstiklal’de dolaştım, Ekrem Kahraman'ın bulutlarına bakarak hayaller kurdum, Bedri Baykam''ın dişi entrikalarına bulaştım. Fikret Mualla ile şarap içip sohbet ettim. Biz ressamlar hayali bir dünya kuruyoruz ve hayallerimizi satıyoruz. Sonuçta yalan bir dünya gerçek değil o yüzden de serginin adını Koyu Yalanlar Caddesi koydum".





Tuncay Takmaz 1975 yılında Şişli İstanbul'da doğdu. Bugüne kadar 30 kişisel sergi açtı, çok sayıda karma ve grup sergilerine katıldı. Resimleri ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok özel koleksiyonda yer aldı. 1997 yılında bir grup arkadaşı ile birlikte Çekirdek Sanat Topluluğu'nu kurdu. 1999 yılında Çekirdek Sanat Dergisi'nin yayımlanmasına öncülük etti ve derginin editörlüğünü yaptı. Çekirdek Sanat Çağdaş Sanat Sergileri'nin genel koordinatörlüğünü yürüttü, birçok serginin tasarımını gerçekleştirdi. 2000 yılında kendi sanatıyla ilgili metnini Mehmet Ergüven'in yazdığı ilk katalogu yayımlandı, cekirdeksanat.com web sitesini oluşturdu ve editörlüğünü üstlendi. 2003-2004 tarihleri arasında askerliğini yaparken "Bu Bir Sanat Eylemidir" başlıklı mektuplar yayınlayarak bir dizi performans gerçekleştirdi. 2005 yılında Beyoğlu İstanbul'da "Çekirdek Sanat Atölyesi'ni kurdu. 2002-2005 tarihleri arasında yazdığı şiirler toplamından geniş bir seçkiyi kapsayan "Unutma Aşk" isimli şiir kitabı yayınlandı. 2006 yılında yaptığı seri resimlerden ve hakkında yazılan metinlerden bir seçkiyi kapsayan ikinci kataloğu yayımlandı. 2007 yılında üçüncü kataloğu ( Ekrem Kahraman ile birlikte) yayınlandı. Sanatçının Atölyesi; Düşünce Kültür Sanat Seçkisi'nin Yayın Koordinatörlüğünü üstlendi, cekirdekshop.com adresinde online satış sitesi oluşturdu ve Çekirdek Sanat Yayınları'nı kurdu. 2006- 2007 yılları arasında yazdığı şiirler toplamından bir seçkiyi kapsayan "Okunmuyor Aşk" adlı ikinci kitabı yayınlandı. 2009 yılında Kirpi Şiir Dergisi'ni yayınladı, Çekirdek Film'i kurdu ve Durmuş Akbulut yönetmenliğinde "Dünyayı Değiştiren Ressamlar" "Sinemanın İlkleri", "Çağdaş Türk Ressamları" “Başlangıcından Günümüze Korku Sineması" başlıklı dizi belgesellerin yapımcılığını üstlendi, dünya sinema tarihine imza atmış önemli yönetmenlerin filmlerini “Başyapıtlar” dizisinde derlemeye başladı. "Camgöz Kitap" adlı ikinci yayınevini kurdu. 2010 yılında “Leylek Kırmızısı” adlı üçüncü şiir kitabı yayınlandı.







