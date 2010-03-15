Tuncay, stadı terketti

T24 - Premier Lig'de Cumartesi günü oynanan Aston Villa maçının ikinci yarısında oyundan alınan Tuncay Şanlı hemen tünele koştu, arabasının anahtarlarını alarak stadı terketti.



Tuncay Şanlı’nın takımı Stoke City, sahasında Aston Villa ile golsüz berabere kaldı.



Britannia Stadı’nda oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Tuncay Şanlı, 54. dakikada yerini Fuller’e bıraktı. Tuncay'ın oyundan alınışının hemen ardından stadı terk etmesi ülke spor basınında gündeme oturdu.



Milli futbolcu Kasım ayında oynanan bir maçta teknik direktörü tarafından oyundan alınınca yine stadı terk etmişti.



Stoke City taraftarlarının gözbebeği Tuncay ile teknik direktör arasında yaşanan bu gerginlik, İngiltere basınında da yer buldu. Teknik adam Tony Pulis otoritesinin sarsıldığı yorumları yapıırken, taraftarlar da Pulis'e oldukça tepkili...



Ada basını milli futbolcunun Stoke City'de olmaktan memnun olmadığı ve başka bir takıma gitmek istediğini yazdı.



Stoke City bu beraberlik sonrasında 29 maçta 36 puana yükseldi ve 11. sırada yer aldı. İlk 4 yarışında puan kaybeden Aston Villa ise 27 maç sonunda 46 puana çıktı ve 7.'liğini korudu.







