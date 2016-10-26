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Spor

Tuncay Şanlı ve Mehmet Aurelio yeniden bir arada

Tuncay Şanlı, 2000-2002 yılları arasında Sakaryaspor'da forma giymişti

26 Ekim 2016 19:31

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Sakaryaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tuncay Şanlı ile teknik direktör olarak anlaşıldığı ve yardımcılığını da bir dönem Fenerbahçe'de birlikte top koşturduğu Mehmet Aurelio'nun yapacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz teknik direktör olarak Tuncay Şanlı ile anlaşmıştır. Teknik direktörümüzün yardımcılığını, Mehmet Aurelio ve Mohamed Ali Kurtuluş üstlenmiştir. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun."

Sakarya doğumlu olan Tuncay Şanlı, 2000-2002 yılları arasında Sakaryaspor'da forma giymişti. Tuncay, Sakaryaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

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