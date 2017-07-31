Tuncay Özkan'ın ulaştırdığı 'flash bellek' 'TSK'nın itibarı zedelenir' diye araştırılmamış

Tuncay Özkan’ın ulaştırdığı flash belleğin daha önce de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ulaştırıldığı ortaya çıktı. Kişiye Özel verilen belgede, bu tür belgelerin TSK’nın itibarını zedelemek amacıyla hazırlandığı belirtildi. Belgede imzaları bulunan komutanlar açıklama yapmadı.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın, tanık olarak ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na çağrılması, Özkan'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili fişlemeleri içeren flaş belleği teslim etmesiyle, bir dönem dosyaların nasıl kapatıldığını ortaya koydu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda daha önce önemli görevlerde bulunan ve şimdi “itirafçı” olan iki subayın açıkladığı” O soruşturma dosyasını kapattık” dediği rapora Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk ulaştı.

İşte bu yazıyla olayın üzerini örtmüşler.

İki ayrı kanaldan gitti

O dönem televizyon sahibi de olan gazeteci-yazar Tuncay Özkan'dan önce flaş bellek, Genelkurmay Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından “bilgi notu” ekinde bir adet DVD incelenmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Bu DVD'nin, İzmir'de bir belediye otobüsünde bulunduğu, 11 Aralık 2006'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, oradan da 16 Şubat 2007'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderildiği anlaşıldı. Tuncay Özkan'a bir hakem tarafından verilen flaş belleğin ise 5 Ocak 2007'de dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ'a teslim edildiği belirlendi. Flaş bellekteki bilgilerin Başbuğ tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na, oradan da Hava Kuvvetlerine Komutanlığı'na ulaştığı tespit edildi.

Güneş çalışma grubu inceledi

DVD'nin incelenmesi için Hava Kuvvetleri'nde, aralarında personel, istihbarat, savcının da bulunduğu “Güneş” adında “çalışma grubu” oluşturuldu. Fetullah Gülen grubu mensubu olduğu iddia edilen personelle ilgili İstihbarata Karşı Koyma birimi tarafından gerekli takipler yapıldığı bilgisi, soruşturma heyetine aktarıldı. Takipler sonucu olumsuz bir hususa rastlanmadığı kaydedildi. “Güneş Çalışma Grubu” iddiaların gerçek olmadığını gerekçe gösterip dosyanın kapatılmasını öngördü. Raporda, bu tür belgelerin TSK'nın itibarını zedelemek, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TSK'dan intikam almak amacıyla hazırlandığı belirtildi. Soruşturmanın üstünün kapatıldığını düşünen bazı kişilerin, o dönem Tuncay Özkan'a flaş belleği teslim ettikleri değerlendirildi.

İkinci kez gitti, araştırılmadı

Özkan'ın, kriptolu dosyaları açması mümkün olmadı. Bu flaş belleği Kara Kuvvetleri Komutanı Başbuğ'a teslim etti. Başbuğ'un Genelkurmay'a, Genelkurmay'ın ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdiği flaş belleğin, daha önce komutanlığa ulaştırılan DVD'deki bilgilerle aynı olduğu gerekçe gösterilip yeniden araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmadı. Bu konuda düzenlenen “Andıç” İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü Yarbay Emin Mert tarafından imzalanıp üst makama 3 Şubat 2009'da arz ve teklif edildi. Dönemin İstihbarat Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Erdoğan Arslantaş, İstihbarat Başkanı Tümgeneral Akın Öztürk, Kurmay Başkanı Korgeneral Korcan Pulatsü'nün parafından da aynı gün geçti. Andıç, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu tarafından 4 Şubat 2009'da imzalandı. Rapor 9 Şubat 2009'da Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi.