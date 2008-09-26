Tuncay Özkan'ın sorgulanmasına başlandı

Kilit isim Özkan mı?

''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tuncay Özkan ve eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin sorgularına başlandı.Tuncay Özkan'ın Avukatı Ahmet Çörtoğlu, büro ve evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen evrakların incelenmesinin ardından avukatların Emniyet Müdürlüğüne çağrıldığını ve şüphelilerin sorgulama işlemlerine başlandığını söyledi. Çörtoğlu, gözaltındaki şüphelilerin, suçsuz olduklarını düşündüklerini ifade ederek, ''Tuncay Özkan ve bazı şüphelilere göre bu siyasi bir komplo senaryosunun parçası'' dedi.5 kişi adliyeye gönderildi"Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Üyesi emekli Hakim Albay Tanju Güvendiren'in de aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulanlardan 5'inin işlemleri tamamlanarak, emniyetin garajında bindirildikleri bir polis minibüsüyle soruşturmayı yürüten savcılığın bulunduğu Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Adliyeye sabah saatlerinde sevk edilen ve polis olduğu öğrenilen Adnan K'nın ise savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Son operasyonda gözaltına alınan gazeteci Tuncay Özkan ile bazı kişilerin ise şubedeki işlemlerine devam edildiği bildirildi.