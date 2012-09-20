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Tuncay Özkan'ın koğuşunda yangın

Su ısıtıcısı ve buzdolabının tutuştuğunu gören Tuncay Özkan, hemen müdahalede bulundu

20 Eylül 2012 22:10

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Tuncay Özkan'ın Silivri Cezaevi'nde kaldığı koğuşta yangın çıktı.

Ergenekon davası kapsamında Silivri 1 Nolu Cezaevi'nde tutuklu tutulan gazeteci Tuncay Özkan'ın avukatı Serkan Günel'den alınan bilgiye göre, Özkan dün geç saatlerde duşa girdi. Duş alırken yanık kokusunu fark eden Özkan, banyodan çıktı. Su ısıtıcısı ve buzdolabının tutuştuğunu gören Tuncay Özkan, hemen müdahalede bulundu. Koğuşundaki suyla yangına müdahale eden Özkan, acil yardım ziline basarak yardım istedi. Ancak Özkan cezaevi görevlileri gelmeden yangını söndürdü. Daha sonra koğuşa gelen görevliler incelemelerde bulundu. İlk incelemelere göre yangının elektrikli su ısıtıcısından çıktığı ve altındaki buzdolabına sıçradığı belirtildi. Tuncay Özkan’ın herhangi bir zarar görmediği yangın sonucunda buzdolabı ve elektrikli su ısıtıcısı kullanılamaz hala geldi. 

Özkan'ın avukatı Günel, olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Müvekkilimiz kendi başına yangını söndürmüş. Cezaevi görevlilileri yangın söndükten sonra gelmiş. Yarın cezaevi yetkilileri ile görüşüp detaylı bilgi isteyeceğiz. Yangınla ilgili inceleme yapılmasını talep edeceğiz. Kullanılamaz hale gelen eşyaların yenisini temin edeceğiz. Bir talebimiz daha olacak. O da Özkan’ın yanına bir koğuş arkadaşı verilmesi. Barış Terkoğlu’nun tahliye olmasının ardından müvekkilimiz yalnız kaldı. Yalçın Küçük Özkan ile birlikte kalmak için dilekçe vermiş ancak henüz bir sonuç ulaşmadı."

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