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Politika

TUNCAY ÖZKAN'DAN İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNA BAŞVURU  TBMM (A.A)

01 Mart 2011 20:49

-TUNCAY ÖZKAN'DAN İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNA BAŞVURU  TBMM (A.A) - 01.03.2011 - ''Ergenekon'' davası sanıklarından, gazeteci Tuncay Özkan'ın avukatı Ahmet Çörtoğlu, ''müvekkilinin yerinin değiştirildiği'' gerekçesiyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna başvurdu.  Başvuru yazısında, Tuncay Özkan'ın Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının emriyle 1 No'lu L Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği ifade edildi. Konuya ilişkin tebligat ve Özkan'ın başvurusuna da yer verilen yazıda, Özkan'ın ve gazeteci Mustafa Balbay'ın ayrı bölümlere konulduğu, ayrıca davanın bazı sanıklarının da nakledildiği öne sürüldü. 

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