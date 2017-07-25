Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği flaş diski savcılığa teslim etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 2007 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Tuncay Özkan'ın, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'a verdiği flaş diskle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, Özkan'ın kendisine gelen bir diskin Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderildiğini ancak dosyanın, bugün 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle tutuklu bulunan Akın Öztürk tarafından kapatıldığını söyledi. Açıklamanın ardından Özkan, söz konusu diski savcılığa teslim etti.

10 yıl sonra ortaya çıktı...

O disk bugün savcıya verildi

Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki konuşmasında şunları söylemişti;

"9 Şubat 2009'da flaş diskteki bütün bilgiler bir dosyaya aktarılır ve dosya bir şey yok diye kapanır. Bu flaş bellekte 15 bin subay ve astsubay içeren bilgi ve belge vardı. Yaşam biçimi ve alışkanlıklarına dair bilgiler vardı. 86 general hakkında özel fişleme bilgileri vardı. Örgütle bağları, himmet ilişkileri vardı.

Elimine edilmek istenen TSK mensuplarının nasıl şikayet edileceği yazışma örnekleri vardı ve bu dosya 2009'da kapatıldı. 2007'de Tuncay Bey teslim ediyor, 2008'de gözaltına alınıyor, 6 yıl hapishanede kalıyor. Orduya teslim ettiği önemli bilgilerin tamamı yine silinir. Tuncay Özkan yargılanırken dönemin başbakanı ben bu davaların savcısıyım diyor.

Soru şu; bu flaş diskteki bilgileri incelemek üzere kurulan Güneş Çalışma Grubu iktidarın bilgisi dahilinde kurulmuş mudur? Kurulmuşsa bu dosya kapatılırken Başbakan kimdi, Adalet Bakanı kimdir, Milli Savunma Bakanı kimdi, onların tamamının açığa çıkması lazımdı. Dosyayı kapatan Akın Öztürk şu an hapiste. Bu flaş disktekiler yok sayılmasaydı bugün ne 250 şehidimiz ne de 2193 gazimiz olmayacaktı. Şimdi Tuncay Bey, yılların gazetecisi, aldığı bilgileri birden fazla yerde tuttu. Savcı şimdi, 15 Temmuz'dan sonra dosyayı yeniden açmak istiyor, diyor ki bilgiler sizde, verin dosyayı açacağız. Bir vatansever olarak her türlü teröre karşı çıkan bir insan olarak biraz sonra gidecek, bir örneğini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verecek."

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında askeri kanadın 1 numarası olmakla suçlanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun parti grup toplantısındaki konuşmasının tamamı için tıklayın.