Tuncay Özkan: Kadıköy 1. Bölgeden vekil adayıyım

T24 - İkinci Ergenekon davasının bugün görülen 107. duruşmasında söz alan Yeni Parti Genel Başkanı ve gazeteci Tuncay Özkan, "Kadıköy 1. bölgeden milletvekili adayıyım. Ben siyaset yapmak istiyorum. Seçim bölgemde çalışmak istiyorum. Fiilen bunu nasıl engellersiniz? Anayasal hakkımı kullanmak istiyorum. Siyaset yasağı uygulayamazsınız. Ben düşünce suçlusuyum" dedi.

Aralarında gazeteciler Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da bulunduğu 28'i tutuklu toplam 117 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar İnönü Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Başkent Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, emekli Albay Hasan Atilla Uğur, emekli Albay Levent Göktaş, İbrahim Özcan ve Oğuz Bulut katılmadı.

Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, sanık ve avukatlarının taleplerinin alınmasına geçileceğini belirtti.

Duruşmada, geçtiğimiz günlerde emniyette gözaltında bulunduğu sırada telefon rehberine sehven bir Hizbut tahrir örgütü üyesinin telefon rehberi yüklenen tutuklu sanık Teğmen Mehmet Ali Çelebi savunma yaptı.



"Mustafa Kemal'in askerleriyiz"

Çelebi, "Bu iddianameyi ellerimizle kazarak içerisindeki karanlığı boşalttık. Benimle ilgili suçlamalar incelendiğinde dahi bunun TSK şahsında milletimize açılmış bir savaş olduğu anlaşılacaktır" dedi.

"Bu tezgahların sahiplerinin boynunu adaletin karşısında bükük bıraktım" diyen Teğmen Çelebi, "Tüfek icat oldu mertlik bozuldu' derlerdi. Şimdi namertlik kavramı da değişti. 3 kuruşluk mermi yerini 25 kuruşluk CD'ye bıraktı. Gez, göz, arpacığın yerini, CD, bilgisayar ve enter aldı. Kasten yapılan işlemlerin yerini ise 'Sehven' aldı. Hedef dün olduğu gibi bugün de Türk askeri. Çanakkale'de yenemediler, Sarıkamış'ta yok edemediler, Kurtuluş Savaşı'nda da yenemediler. Şimdi bizi üfleyerek yok etmeye çalışıyorlar. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Işığımız o" dedi.



Başkan uyardı: Alkışı içinizden yapın

Teğmen Çelebi'nin bu sözlerinin ardından izleyiciler bölümünden alkış sesleri yükseldi. Bunun üzerine, Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, "Lütfen mahkemeyi başka tedbirleri almaya zorlamayın. Alkışı dışardan değil, içinizden yapın" uyarısında bulundu.



Tuncay Özkan: Vekil adayıyım

Duruşmada söz alan gazeteci Tuncay Özkan da, "Kadıköy 1. bölgeden milletvekili adayıyım. Ben siyaset yapmak istiyorum. Seçim bölgemde çalışmak istiyorum" dedi.

Özkan, Mısır ve diğer Afrika ülkelerindeki isyanları anımsatarak, "O halkın isyanını izlerken hiç Cumhuriyet mitingleri aklınıza geldi mi? Cumhuriyet mitingleriyle Mısır'da yaşananları karşılaştırdınız mı?" diye konuştu.

Mısır'da yaşananların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından demokratik bir eylem olarak görüldüğünü ifade eden Özkan, "Mısır'da darbe oldu. Başbakan bunu halk hareketi olarak gördü. Bir tek camın, burnun bile kırılmadığı o meydanların sesini darbeci diye yargılıyorsunuz. Libya'da, Tunus'ta, Cezayir'de, Mısır'dakilerin adı ne? Ben sesimi yükselttiğimde burada yargılanacağım. Onların asker gelir, tepesine vurur, herkesi dağıtır. Bu demokratik halk ihtilalidir. Bu çelişkinin farkında mısınız?" dedi.

Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere de değinen Özkan, "Kadıköy 1. bölgeden milletvekili adayıyım. Fiilen bunu nasıl engellersiniz? Anayasal hakkımı kullanmak istiyorum. Siyaset yasağı uygulayamazsınız. Ben düşünce suçlusuyum. Ya bana eylemimi söyleyin, ya da prangalarımı çözün. Halkla kucaklaşarak siyaset yapacağım. Ben siyaset yapmak istiyorum. Seçim bölgemde çalışmak istiyorum. 30 aydır tutukluyum. Siyaseten benimle hesaplaşmak isteyen varsa halk orada, meydan orada" diye konuştu.