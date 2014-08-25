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Yaşam

Tuncay Özkan ve Duygu Dikmenoğlu evlendi

Eski manken Duygu Dikmenoğlu, Ergenekon davasından 6 yıl sonra tahliye olan gazeteci sevgilisi Tuncay Özkan'la aile bireylerinin katıldığı sade bir nikahla evlendi

25 Ağustos 2014 12:35

Eski manken, sunucu Duygu Dikmenoğlu , 10 yılı aşkın bir süredir beraber olduğu gazeteci Tuncay Özkan’la evlendi.

Vatan Gazetesi'nden Gülşen Yüksel'in haberine göre, Ergenekon davasından 6 yıl sonra tahliye olan gazeteci sevgilisi Tuncay Özkan'la sessiz sedasız evlenen Duygu Dikmenoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, 3 aylık hamile olduğu öne sürülen Duygu Dikmenoğlu (33) bebeğinin cinsiyetini Eylül sonu öğrenecek. Dikmenoğlu'nun yakınlarına 'Tuncay kız, ben ise erkek bebek istiyorum'' dediği öne sürüldü.

Tuncay Özkan'ın 21 yaşında Nazlıcan isminde bir kızı var.

Özkan eşi için "İçeriye girince ilk 6 ay Duygu ile hiç  konuşmadım. Cezaevinin önünde arabayla korna çalarak turladı. Ondan nasıl vazgeçerim" demişti. 

6 yıl cezaevinde kalan Tuncay Özkan, 11 Mart 2014'de tahliye olmuştu.

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