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Politika

Tuncay Özkan düğmeye bastı

Kocaeli Kartepe'de toplanan bir ekip, Tuncay Özkan'ın yeni partisini kurmak için çalışmalara başladı

27 Ağustos 2008 03:00

Kocaeli Kartepe'de toplanan bir ekip, Tuncay Özkan'ın yeni partisini kurmak için çalışmalara başladı.

Bir ay sürecek çalışmalar sonucunda partinin ismi ve tüzüğü belli olacak. Dört grup halinde yapılacak seminerlere ise toplam bin 500 kişi katılacak. Dün başlayan kamp çalışmasına Tuncay Özkan katılmadı. Özkan'ın ileriki günlerde katılacağı öğrenildi.

Daha önce çıktığı meydanlarda parti kuracağını dile getiren Kanaltürk'ün eski sahibi Tuncay Özkan, yeni parti için çalışmalara başladı. Yeni partiyi kurmak için Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde bulunan The Green Park Hotel'de kamp çalışması başlatıldı. Kamp çalışmasına katılacaklara 4 grup halinde seminer verilecek. Birinci grup 24-31 Ağustos, ikinci grup 31 Ağustos-07 Eylül, üçüncü grup 7-17 Eylül ve dördüncü grup ise 17-21 Eylül tarihlerinde seminere katılacak. Parti kurma çalışmalarına toplam bin 500 kişinin katılacağı belirtildi. Kampa katılanlar arasında ayrıca Derbent Beldesinde Keltepe Futbol Turnuvası da yapılacak.

Dört hafta sürecek kamp ve seminer çalışmasında partinin tüzüğü, ismi, projeler ve çalışma koşulları belirlenecek. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca partinin üst düzey yöneticileri de belirlenecek.

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