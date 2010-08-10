-TUNCAY ÖZKAN BAĞIRARAK KONUŞUNCA SALONDAN ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 71. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu 31 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu yargılanan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Ersin Gönenci ve İbrahim Özcan ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada tutuksuz yargılanan Emin Şirin, İlyas Çınar, Sinan Aygün, Hüseyin Keskin ve Muhterem Bağcı hazır bulundu. Duruşmada söz isteyen ve bağırarak konuşan gazeteci Tuncay Özkan, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün tarafından uyarıldı. Bu uyarıya rağmen yüksek sesle konuşmaya devam eden Özkan, Başkan Şengün'ün talimatıyla askerler tarafından duruşma salonundan çıkartıldı. Özkan, duruşma salonundan çıkartılırken ''Bağırırım, adalet istiyorum'' dedi.