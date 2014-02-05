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Tuncay Özkan: ‘Alevi misin’ diye diye Alevi yaptılar!

CHP heyetinin ziyaret ettiği Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu: Bizi diri diri mezara gömmek istiyorlar. Hekimler özgür iradeleriyle mesleklerini yapamıyorlar

05 Şubat 2014 21:03

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyelerinin Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettiği gazeteci Tuncay Özkan, “Sorgulamalarımda tekrar tekrar sordular ‘Alevi misin?’ diye. Her seferinde ‘Alevi değilim ama şimdiden sonra aleviyim’ dedim. Erzincanlıyım, bir çiftçi çocuğuyum. Bu Cumhuriyet sayesinde okudum bugünlere geldim. Üstümde malım yok, mülküm yok. Sadece ülke sevdalısıyım. Nedir bu intikam duygusu? Bitmeyen kin” dedi.

Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, CHP heyetiyle görüşmesinde, “Bizi diri diri mezara gömmek istiyorlar. Hekimler özgür iradeleriyle mesleklerini yapamıyorlar” dedi.

CHP Cezaevleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeleri Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Erzincan Milletvekili Muharrem Işık; Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Tuncay Özkan, A. Can Erenoğlu, Hasan Ataman Yıldırım ve Suat Aykın’ı ziyaret etti.

Ziyaret notlarının tam metnini okumak için tıklayınız.

 

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