Tuncay Özkan: 28 Şubat’ta Erbakan hükümetini deviren Fethullah Gülen ve adamlarıdır

Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın Halk Arenası programına katılan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen hakkında "Bana sorarsanız 28 Şubat’ta Erbakan hükümetini deviren Fethullah Gülen ve adamlarıdır" diye konuştu.

Sözcü gazetesinin haberine göre, programda söz alan Tuncay Özkan, 28 Şubat’ın simge isimlerinden Müslüm Gündüz ve Fadime Şahin olayının arkasında 'FETÖ’ mensubu polis müdürlerinin olduğunu iddia etti. Özkan, 28 Şubat ortamının isimlerini de verdiği bazı polis müdürleri tarafından hazırlandığını belirterek ”Bana sorarsanız 28 Şubat’ta Erbakan hükümetini deviren Fethullah Gülen ve adamlarıdır” diye konuştu.

”Ne oldu, neyle yapmak istediler? Provokasyon yapıyorlar. Nasıl provakasyon yapıyor? Tıpkı Lozan provokasyonu gibi. Şimdi bir hafta öncesine dönelim. Bir hafta öncesinin gündemi neydi?” diye soran Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak ile bir medya başkanının damadı arasında geçtiği öne sürülen yazışmalara değindi ve ekledi: ”Gündem değiştirildi. Kimsenin Lozan’ı değiştirmeye ya da onunla ilgili laf söylemeye gücü yetmez.”