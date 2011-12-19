'Tuncay Özilhan, Sinop'u asla termik santrala vermeyiz'

T24 - Türkiye'nin en güzel doğal zenginliklere sahip köşelerinden Sinop'ta büyük bir termik santral savaşı yaşanıyor. Anadolu Grubu'nun kentte deniz kenarında yapmayı planladığı termik santral için direnen Sinoplular, Greenpeace kamerasına isyanlarını dile getirdiler. Sinoplu kadınlar, Coca Cola ve Efes Pilsen'in de üreticisi olan Anadolu Grubu'nun sahibi, eski TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan'a, "Tuncay Özilhan, sana asla Sinop'u vermeyiz, vermeyeceğiz" diye seslendiler. Gazeteci Banu Güven de, Sinop'ta santral direnişi için Greenpeace sözcüleriyle konuşarak kentteki isyanı kamuoyu gündemine getirdi.



T24'ün www.banuguven.com'dan aldığı Greenpeace'in Sinop'taki çekimleri, Banu Güven'in yazısı ve söyleşisi şöyle:

Haberin videosu için tıklayın...



Karadeniz’in doğası en bakir illerinden Sinop’un başı bir süredir dertte. Memleketin ne kadar enerji ihtiyacı varsa, sanki oradan karşılanacak. Türkiye nükleer enerjiyle ilgili bir tartışma yapamadan, Sinop’ta nükleer santral için düğmeye basıldı bile Ankara’da. Kalkınma fetişinin peşinden giden hükümet, en zararlı enerji üretim modellerinden kömürlü termik santral modelini benimseyip, Gerze’ye de bir tane kondurulması yönünde kapıları açtı. Anadolu Grubu da verimli toprakların denizle buluştuğu noktaya yılda 2,5 milyon ton kömür yakacak 1200 MW’lık santrali yapmak için kolları sıvadı. Gerzeliler’e rağmen…

Sinoplu kadınlar: Tuncay Özilhan, Sinop'u asla vermeyeceğiz

Sinop’un direnişi, 50 milyon dolarlık turizm yatırımı sözüyle kırılmak istendi, ama tam tersine daha da büyüdü. Anadolu Grubu Rusya’dan alacağı kömürü boşaltmak için bir de liman projesi yaptı. Bu yazıya eşlik eden video haberde izleyeceğiniz yemyeşil ovanın kıyısında inşa edilecek koca bir liman olacak bu. Anadolu Grubu halkı ikna etmek için bastırdığı broşürde, ‘Limanın büyüklüğü ne kadar olacak?’ sorusuna da yer veriyor ve bu soruyu ‘Mendirekli liman olacak. Büyük tonajlı gemi yanaşacağı için derinlik de gerek’ gibi cevaplarla geçiştiriyor. Anadolu Grubu aslında ‘Bırakın bizi, çevreye minimum zarar vereceğiz’ diyor, Gerze halkı ise net bir şekilde ‘Biz kömürlü termik santral de, öyle liman da istemiyoruz’ diye direniyor. Bu direniş sırasında cop da yediler, biber gazı da. Eylül’den bu yana bölgede çadır nöbetindeler. Topraklarına, yaşam alanlarına sahip çıkmak için nöbet tutuyor ve proje alanında kuş uçurtmuyorlar. Geçen ay büyük bir yürüyüş yaptılar. Sadece iki gazetede haber olabildi bu yürüyüş. Oysa kaç bin kişiydiler. Bu alanda kampanya yürüten Greenpeace de, Gerzeliler’e destek verdi. Ama balıklarla ilgili ‘seninki kaç santim?’ kampanyasını destekleyen medya, iş Gerze’deki termik santrale gelince durdu. Öyle ya, birçok medya patronu aynı zamanda enerji sektöründe, ihale peşinde. Kendileriyle mi çelişecekler? Anadolu Grubu da iyi bir reklam veren. Bu durumda Gerze halkını kim takar?

Herkes bilmeli



Ben Gerzeliler’in verdiği saygı değer mücadelenin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle Gerzeliler’le birlikte hareket eden Greenpeace’le görüştüm. Cesur ve kararlı Gerzeliler, Greenpeace’e anlattıkları, nasıl biber gazı yedikleri, kömürlü termik santrallerin neden sevilmediği, hepsi bu yazıya eşlik eden videoda. Greenpeace’in Gerzeliler’e neden destek verdiği de www.bukapaginaltinda.org/ adresinde anlatılıyor.

Anadolu Grubu’nun ikna broşürü



Anadolu Grubu’nun argümanlarına da www.gerzeenerjisantrali.com/files/ges_brosur.pdf adresinden ulaşılabilir. www.gerzeenerjisantrali.com/ adresinde de vizyon – misyon gibi başlıklar yer alıyor. Anasayfada yeşil Gerze’de masmavi gökyüzünün altında kurulmuş bir termik santral resmi var. Hemen altında da, ‘Vizyon: Rekabetçi ve dengeli bir portföy oluşturarak, enerji piyasasının pro-aktif hareket eden güvenilir grupları arasında yer almak’ ve ‘Misyon: Anadolu Grubu’nun portföyü içerisinde enerji yatırımlarını ana sektörlerden biri konumuna getirerek, Anadolu Grubu’na değer katmak’ açıklamaları var. Gerzeliler ile Anadolu Grubu’nun dünyalarının ve çıkarlarının ne kadar farklı olduğunu daha net görmek mümkün mü, bilmiyorum.



Bakalım mücadeleyi kim kazanacak? Cesur ve kararlı bir şekilde kendi yaşam alanlarını ve yaşama haklarını savunanlar mı, yoksa bir kez daha, yüzlerce ya da binlerce kilometre uzakta oturup, vizyon-misyon-kalkınma diye bir bölgenin kaderini değiştirenler mi?



