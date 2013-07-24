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Ekonomi

Tuncay Özilhan ABank'taki hisselerinin tamamını sattı

Alternatfibank hisselerinin bugün ilk seansta piyasa geneline paralel olarak yatay 2,73 - 2,77 lira arasında yatay seyrettiği görüldü

24 Temmuz 2013 16:35

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Alternatifbank'ta bulunan 261 bin 926 adet nominal hissesinin tamamını 2,73-2,80 lira fiyat aralığından sattı.
 
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasına göre, Özilhan'ın Alternatifbank'ta bulunan 261 bin 926 adet nominal hissesinin tamamını 2,73-2,80 lira fiyat aralığından sattığı ve satım işlemi öncesinde yüzde 0,062 olan payının satım sonrası sıfırlandığı belirtildi.

Öte yandan, Alternatifbank hisseleri dün alıcılı başladıktan sonra gün içinde en yüksek 2,85 lirayı görmüş ve bu seviyeden gelen satışlarla günü önceki kapanışa göre yüzde 3,19 oranında düşüşle 2,73 liradan tamamlamıştı.

Alternatfibank hisselerinin bugün ilk seansta piyasa geneline paralel olarak yatay 2,73 - 2,77 lira arasında yatay seyrettiği görüldü.

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