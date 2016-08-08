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Tuncay Opçin yurt dışına kolay çıkışın şifrelerini mi verdi?

"Doğduk diye Türkiye'de yaşamak zorunda değiliz"

08 Ağustos 2016 16:35

‘Balyoz'da kumpas' davasının ardından hakkında yakalama kararı çıkartılan ve firari durumda olan yazar Tuncay Opçin, Twitter’da yurt dışına kolay çıkmanın yollarını yazdı. 

Daha önce, 'Yatakta basıp şafakta asacaklar' tweetiyle gündeme gelen cemaate yakınlığıyla bilinen Opçin'in, bazı yayın organlarında ‘FETÖ üyelerine yurtdışına gidin mesajı’ olarak yorumlanan tweetleri şöyle:

-Habeşistan'a gidin. Orada adil bir melik var. İslam'ın yeni coğrafyaları, Türkiyeli mazlumları bekliyor.

-Mülteci ve politik sığınmacı olmak istiyorsanız, ancak o ülkeye ulaştığınızda bu başvuruyu yapabilirsiniz.

-Elinizde pasaportunuz varsa ve herhangi bir ülkeye vizeniz yoksa, vize istemen Brezilya gibi ülkelere de gidebilirsiniz.

-Güney Amerika'da pek çok ülke Türkiye'ye vize uygulamıyor.

-Güney Amerika'da, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Uruguay, Peru vize uygulamayan ülkeler arasında.

-Kanada vizeniz varsa, hiç beklemeyin. Kanada, göçmenlere sosyal yardım yapıyor. Dil öğrendikten sonra iş imkanları da, oldukça iyi.

-ABD vizeniz varsa, iş imkanları çok geniş olduğu için, basit işlerle bile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

 

"İlk çıkış için tercih edilir"

 

-Afrika ve Güney Amerika'ya gitmeyi düşünenler, buralara gitmeden önce aşı zorunluluğu olduğunu unutmasın.

-Vizesiz Güney Amerika ülkeleri, ilk çıkış için tercih edilebilir. Bu ülkelere giderken bazı aşıları olmanız gerekir.

-Türkiye'den ayrılmak isteyenlere küçük bir tavsiye: Mutlaka diş doktoruna gidin ve diş sorunlarınızı halledin.

-Aileler birlikte Türkiye'den ayrılmıyorsa ve çocuklar geride kalıyorsa, mutlaka Noter'den geride kalan eşe muvafakatname verin.

-ABD'ye ilticada, sosyal bir gruba üye olmanız ve o grubun baskıya uğraması, değerlendirmeye alınmanız için yeterli.

-Türkiye'den ayrılırken, çocuklarınızın aşı kartlarını ve mümkünse İngilizce tercümelerini yanınıza almayı unutmayın. Çok işinize yarayacak.

 

"Önemli olan ayakta kalmak"

 

-Bu gibi büyük kırılma anlarında, önemli olan ayakta kalabilmek. Bunu Türkiye'de başarmak mümkün değilse, geride 200 ülke var.

-Türkiye'den ayrılacaklara küçük, pratik bir tavsiye: Diploma ve transkriptlerinizi yanınıza almayı unutmayın. İş, eğitim için gerekli oluyor.

"Doğduk diye Türkiye'de yaşamak zorunda değiliz"

-"Dünya vatanım, insanlık kardeşim." Türkiye'de doğduk diye, orada yaşamak zorunda değiliz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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