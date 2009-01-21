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'Tuncay Güney'i neden çıkarıyorlar?'

Sibel Can’ın, TRT’nin kendisine kapılarını kapatmasına kızgınlığı sürüyor.

21 Ocak 2009 02:00

Sibel Can’ın, TRT’nin kendisine kapılarını kapatmasına kızgınlığı sürüyor.

Her şey yılbaşı öncesi başladı. İddialara göre, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Sibel Can’dan yılbaşı gecesi ücret almadan ekrana çıkmasını istedi.

Vatan gazetesinin haberine göre ünlü şarkıcı, bu isteği kabul etti ancak sazcıların 30 bin YTL’yi bulan ücretini istedi. İbrahim Şahin bu parayı ödemeyeceklerini söyleyince Sibel Can da “Kendi cebimden mi vereyim” diyerek tavır koydu. 

Ergenekon kozu

Bunun üzerine Şahin iddiaya göre, “Ben varken bir daha Sibel Can TRT’den içeri giremez” diyerek sanatçıya yasak koydu. Bu olayı içine sindiremeyen Can şunları söyledi:

“Ben profesyonel bir sanatçıyım sözleşmem gereği TRT’ye 2 program daha yapacağım. TRT’ciler bana karşı gönül kırıklığı yaşıyorlarmış. Bu hiç profesyonel değil. Beni yasaklılar listesine alıyorlar ama Ergenekon soruşturmasının esrarengiz ismi Tuncay Güney’i 2,5 saat canlı yayına çıkarıyorlar. O gün TRT’yi dehşet ve şok içinde izledim. Beni bir daha TRT’den içeriye sokmayacağını söyleyenlerin Tuncay Güney’e kapısının açık olmasına

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