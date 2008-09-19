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Politika

Tuncay Güney: İfadem tahrif edildi

''Ergenekon'' davası dosyasında adı geçen Tuncay Güney'in ifadelerinin tahrif edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

19 Eylül 2008 03:00

''Ergenekon'' davası dosyasında adı geçen Tuncay Güney'in ifadelerinin tahrif edildiği iddiasıyla 2 emniyet mensubu ile 3 savcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesine gelen İP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in avukatları, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi.

Perinçek'in 12 avukatının imzası bulunan dilekçede, Ergenekon davasının soruşturması sırasında Tuncay Güney'in ''sesli ve görüntülü beyanlarını''nın, 2 emniyet mensubunca tahrif edilerek çözümlendiği öne sürüldü.

Ergenekon soruşturmasını yürüten 3 Cumhuriyet savcısının da bu çözümleri dosyaya dahil ettiği ileri sürülen dilekçede, 5 kamu görevlisi hakkında soruşturma yapılması istendi.


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