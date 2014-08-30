Tuncay Güler son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasında, "Tosun Paşa" filminde canlandırdığı " küçük enişte Bekir" karakteriyle ünlenen ve İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında vefat eden Tuncay Gürel'in cenazesi, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde defnedildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gürel'in naaşı, ailesi, yakınları ve vatandaşlarının katılımıyla Hacı Kavaklı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Oyuncunun kız kardeşi Aysel Gürel, tören öncesi kardeşinin tabutu başında bir süre ağladı.

Sanatçının oğlu Halim Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının, Türk sinemasının yetiştirdiği ender oyunculardan biri olduğunu söyledi.

Başrollerini Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit ve Şener Şen'in paylaştığı "Tosun Paşa" filminde canlandırdığı "küçük enişte Bekir" karakteriyle ünlenen Gürel, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Servisi'nde dün hayatını kaybetmişti.