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Yaşam

Tunca ve Meriç nehirlerinde düşüş başladı; kırmızı alarm sürüyor

Nehirlerin Edirne'de daha geniş alanlarda taşkın yapmaması nehirlerin kaynağını aldığı Bulgaristan'daki havzaya baraj suyu ve sağanakların eklenmemesiyle gerçekleşecek

29 Mart 2018 03:48

Tunca ve Meriç nehir debilerinde düşüş başladı. Düşüşe rağmen her iki nehir için DSİ'nin risk seviyesinin "kırmızı alarm" düzeyinde olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde 308 metreküp / saniye seviyelerine yükselen Tunca'nın debisi son ölçümlerde 276 metreküp/saniye olarak kaydedildi. İki saat önceki ölçümlere göre 3 metreküp/saniye düşüş gösteren Meriç Nehri'nin debisi ise 1376 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Düşüşe rağmen her iki nehir için DSİ'nin risk seviyesi "kırmızı alarm" düzeyinde. Her iki nehri de besleyen Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın Ivoylovgrad İstasyonu'ndaki ölçümde debisini sabitlediği görülüyor.

Nehirlerin Edirne'de daha geniş alanlarda taşkın yapmaması nehirlerin kaynağını aldığı Bulgaristan'daki havzaya baraj suyu ve sağanakların eklenmemesiyle gerçekleşecek.

Bulgaristan tarafından enerji üretiminin yapıldığı barajların dolu olması nedeniyle bölgede gerçekleşen sağanak ve kar erimeleri suyun yükselmesine etki ediyor.

Taşkının etkileri

Nehir taşkını nedeniyle Değirmenyeni köy ile Bosnaköy yolları trafiğe kapalı halde tutuluyor. Pek çok tarım arazisi de su altında.

Fatih, Kanuni, Yalnızgöz, Meriç ve Tunca köprüleri kapalı. Bu köprülerden bazılarının tamamına yakını nehir suyunun altında kaldı. Taşkının en net görüldüğü Sarayiçi'nde taşkın alanı genişlemeye devam ediyor.

Tunca Nehri kenarındaki işletmelere suyun girmesi sonrası Meriç Nehri kenarındaki işletmelerde suyun yükselmesi riskine karşı tedbirlerini aldı.

 

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