T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunca taştı, Sarayiçi su altında kaldı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de son bir haftadır etkili olan yağmur nedeniyle debisi yükselen Tunce Nehri taştı

04 Mart 2018 16:02

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de son bir haftadır etkili olan yağmur nedeniyle debisi yükselen Tunce Nehri taştı. Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi\'nin bir kısmı sular altında kaldı.
Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Edirne\'de son 1 haftadır etkili olan sağanak ve kar yağışların ardından hava sıcaklığı 11 dereceye kadar yükseldi. Karların erimesiyle birlikte Tunca ve Meriç nehrinin debisi arttı. DSİ verilerine göre, geçen hafta 49 olan Tunca nehrinin debisi 149 metreküp/saniyeye kadar yükseldi. Meriç nehrinde ise 110 metreküp/saniye artarak 574 olarak ölçüldü.
Tunca Nehri\'nin, Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen kısmı yatağından çıktı. Adalet Kasrı ve güreşlerin yapıldığı Er Meydanı\'nın önüne kadar alan su ile doldu. Kent merkezini Yeni İmaret Mahallesi\'ne bağlayan Fatih Köprüsü\'nün gözleri, su nedeniyle kapanma noktasına geldi. Fatih ve Kanuni köprülerinin üzerinde ise ulaşımda olumsuzluk yaşanmıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EnginDHA EDİRNETunce NehriKırkpınarSarayiçiBalkanlarEdirneKarlarınMeriçDSİTuncaTunca Nehri Kırkpınar GüreşleriAdalet KasrıEr MeydanıKentYeniMahallesiFatih KöprüsüFatihKanuniFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24