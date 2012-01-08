-Tunca Nehri'ndeki yükseliş durdu EDİRNE (A.A) - 07.01.2012 - Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yatağından çevreye yayılan Tunca Nehri'nin su seviyesinin yükselişi durdu, Meriç Nehri'nin su seviyesindeki artış devam ediyor. Edirne Valisi Gökhan Sözer, havzaları Bulgaristan'da bulunan Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinin Bulgaristan'daki yağış ve kar erimeleri nedeniyle artığını söyledi. Sabah saatlerinde yatağından çıkan Tunca Nehri'nin su seviyesinin ''Pik seviyeye'' ulaştığını ve yükselişin durduğunu dile getiren Vali Sözer, şunları kaydetti: ''Tunca ve Meriç nehirlerinin havzası Bulgaristan'da bulunmakta. Bulgaristan'daki yağışlar ve kar erimeleri bu nehirlerin debilerini yükseltiyor. Tunca Nehri'nin debisi 200 metreküp/saniye kadar yükseldi. Ancak Tunca'nın debisi durgun hale geldi, yükselmesi durdu. Muhtemelki yarın sabah debisi düşecek. Meriç Nehri'nin debisinin ise Arda Nehri'nin debisinin birleşmesiyle artmasını bekliyoruz. Gerek Yunanistan gerek Bulgaristan ve bölgemizde yağış olmaması nedeniyle yükselme daha fazla olmayacak. Yarın sabahtan itibaren debilerde düşüş olacak. Taşkın tehdidi ve tehlikesi yok, sular pik noktaya ulaşmış durumda. Şu ana kadar taşkın nedeniyle tehdit altında düşündüğümüz hiçbir yere tahliye kararı vermedik, zaten böyle bir tehlike yok.'' Tunca Nehri, hem Bulgaristan hem de Türkiye tarafındaki sağanağın etkisiyle sabah saatlerinde taşarak, çevreye yayılmaya başlamıştı. Suların nehir yatağından çıkması nedeniyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı ''Er meydanı'' ve tarihi Adalet Kasrı yer yer sular altında kalmıştı. Akşam saatlerinde su seviyesinin artmasıyla Tunca Nehri'ndeki tarihi Kanuni Köprüsü'nün gözleri tamamen kapandı. Nehir, gür bir şekilde köprünün çevresinden akmaya devam ediyor. Yaya ve araç trafiğine kapalı bölgede, Kanuni ve Fatih köprülerinin başlarında Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı ekipler bekletiliyor. Öte yandan, bu sabah yapılan ölçümler göre, Tunca Nehri'nin debisinin durağan hale geldiği, Meriç Nehri'nin debisinin ise arttığı gözleniyor. Sabahki ölçümlerde Meriç Nehri'nin debisi 375 metreküp/saniyeden 699 metreküp/saniye çıktı, Tunca Nehri'nin debisi ise 186 metreküp/saniye seviyesinde durağan hale gelirken, seviyede düşüşün olduğu gözlendi.