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Yaşam

Tunca Nehri'nde 'Kakava' coşkusu

Romanların baharı karşılamak amacıyla kutladığı Kakava coşkusu Tunca Nehri kenarında devam etti

06 Mayıs 2013 13:33

Sabahın ilk ışıklarıyla Edirneli Romanlar, Tunca Nehri kenarına geldi. Davul-zurna eşliğinde, en güzel kıyafetleriyle dans eden Roman kızlar, kutlamalarda dikkatleri üzerlerine topladı. Fotoğraf dernekleri üyeleri ve gazeteciler, bu renkli görüntüleri kaydetmek için birbirleriyle yarıştı.

Bazı Roman gençleri, hastalıklardan korunmak, dirençli olmak için Tunca Nehri'nin soğuk sularında bir süre yüzdü. Kimi Roman kadınlar ise nehrin sularında ellerini, yüzlerini yıkadı.

Kağıtlara yazılan dilekler Tunca Nehri'ne bırakılırken, evlerinin kapılarına asmak için bereketi simgeleyen ağaç dalları koparan Romanlar, güneşin doğmasıyla evlerinin yolunu tuttu.

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hıdrellez'in huzur, mutluluk ve bereket getirmesini istediklerini söyledi. 

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı da Hıdrellez'in Romanlar için adeta bir bayram olduğunu söyledi. 

Hıdrellez kutlamalarını izlemek için Japonya'dan gelen Nana Katayama ise  kutlamaları çok ilginç bulduğunu ifade etti.

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