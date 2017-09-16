Tunca Nehri'nde çöp topladılar

Jale AVYÜZEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de nehirleri plastik atıklardan temizlemek için Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nin İspanyol uyruklu öğretim görevlisi Begona Rodriguez öncülüğünde kurulan \'Plastiğe Hayır\' grubu Tunce Nahri çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde görevli İspanyol uyruklu öğretim görevlisi Begona Rodriguez tarafından sosyal medya üzerinde örgütlenerek 2 yıl önce kurulan \'Plastiğe Hayır\' gurubu, hafta sonları buluşarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevreye duyarlı vatandaşların, Edirne Doğa Sporları Derneği (EDOSK) ve Güzel Sanatlar Topluluğu, TÜ akademisyenleri ve öğrencilerin de yer aldığı temizlikte yaklaşık iki saat içerisinde Tunca Nehri çevresinde ve kıyısından onlarca poşet çöp toplandı.

Kampanyanın nehirleri plastik atıklardan temizlemenin yanı sıra toplumda plastik kullanımı alışkanlığını değiştirmek amacını taşıdığını kaydeden Begona Rodriguez, plastik kullanımının doğaya verdiği zararlara karşılık farkındalığı arttırmayı hedeflediğini söyledi. Rodriguez, temizlik etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, \"Her zaman aynı manzara. Ben elimden geleni yapıyorum. Sürekli temizlik yapıyoruz. Ama geri geldiğimizde yine aynı şeyi görüyoruz. Hatta bazen daha kötü durumlarla karşılaşıyoruz. Değişen bir şey yok\" dedi.

TÜ Eğitim Fakültesi\'nde görev yapan öğretim görevlisi Sezgin Kondal, çevre konusunda duyarlı nesil yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"İnsanların suçu yok. Suç ailelerde. Suç bizi yetiştiren ailelerimizde. Bu çöpleri yere atanlar bunun farkında değil. Türk toplumunun bir hastalığı bu. Aileler doğru çocuklar yetiştirsin.\"

EDOSK Başkan Yardımcısı Orkun Akman da, temizlik çalışmalarına sürekli katıldığını belirtti. Çevreyi kirletmenin bir yaşayış biçimi olduğunu söyleyen Akman, \"Temizlik bir kültürden ziyade bir yaşayış şeklidir. Biz bunu bugün burada da görüyoruz. 10\'uncu oldu burada temizlik yapıyoruz. 20 de olacak. Azalmayacağını üzülerek görüyoruz. Topladığımız cam atıklarında şunu gördük. Bazı alkol markalarının de pozitolu şişeleri oluyor. Onların hiçbirine rastlamıyoruz. İnsanlar demek ki, depozitolu şişleri yanına alıp götürüyorlar. İşlerine yaramayanları da atıyorlar. Şöyle bir uygulama yapılabilir. Toplanan çöplerin kilo karşılığında para ya da başka bir karşılığı verilirse çöplerin birikmeyeceğini düşünüyorum.\"

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