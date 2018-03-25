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Yaşam

Tunca Nehri taştı; Sarayiçi Er Meydanı sular altında kaldı

Debisi yaklaşık 3 kat artan Tunca Nehri, set bulunmayan bölgelerde taşkına neden oldu

25 Mart 2018 02:12

Edirne’de şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte yatağından hızla taşan Tunca Nehri, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nı tamamen sular altında bıraktı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, geçtiğimiz çarşamba günü Bulgaristan'da ve Edirne'de etkili olan şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte Tunca Nehri'nin debisi hızla yükselişe geçti. 3 gün içerisinde debisi yaklaşık 3 kat artış gösteren nehir, set bulunmayan bölgelerde taşkına neden oldu.

Havadan görüntülendi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı ve yarım adaya ulaşımın sağlandığı Fatih ve Kanuni Köprüleri tamamen sular altında kaldı. Bölgeye kara yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Değirmenyeni Ölçüm İstasyonundaki verilere göre bugün saat 10.00 itibariyle kırmızı alarm durumu devam ederek, nehir debisi 196 metreküp/saniye ölçüldü.

 

 

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