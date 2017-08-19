Tunca Nehri kurudu; su seviyesi 3 metreküpe düştü

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nehirlerin kurumasına ve nehir yataklarında büyük kum adacıklarının oluşmasına neden oldu. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre 150 metreküp seviyesinde taşan Tunca Nehri, yaz sıcaklarının ardından 3 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Edirne’de etkili olan sıcaklar çiftçileri mağdur ederken, iki aydır yağış alamayan kentteki Arda, Meriç ve Tunca Nehir'leri de kuruma noktasına geldi. Hava sıcaklıklarının hissedilir 40 dereceye yükselmesinin ardından taştığında 150 metreküp/saniye olan Tunca Nehri seviyesi 3'e kadar düştü. Nehrin büyük bölümü yaya olarak gezilebilir duruma geldi. DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tunca Nehri 3 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç nehri ise 39'a düştü.

Büyük kum adacıkları oluştu

Bigün'de yer alan habere göre kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle Meriç ve Tunca Nehri’ndeki debi düşüşü, nehir üzerinde su akışını engelleyen büyük kum adacıklarının da oluşmasına neden oldu. Nehir manzarası yerini kum adacıklarına bırakırken, yaya olarak neredeyse nehrin her bölümünde gezilebilir durum oluştu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2015 yılında taşkınları engellemek için başlatılan 'Kanal Edirne' projesinin ise yüzde 80'lik bölümü tamamlandı. Projeye göre, Meriç nehrinde taşkın suları 'Bypass' yöntemiyle ayrılarak debinin yükselmesi engellenecek. Projede 1 milyon 500 bin metreküp taşımalı kazıyla, 50 metre taban genişliğinde 4.5 metre yüksekliğinde yaklaşık 7 bin 800 metre uzunluğunda kanal açılması planlanıyor.

Edirne kent merkezini Karaağaç Mahallesi'nde bağlayan köprülerden Tunca ve Demir köprüden nehir manzarası izleyenler, aşırı sıcakların ardından kum adacıklarını görmeye başladı. Nehir kenarlarında dolaşan Taygun İlte, bu yıl aşırıcı sıcakların etkili olduğunu ifade ederek, "Bu sene çok kuraklık oluyor. Bu seneye nehirlerde çok düştü, kuraklık çok fazla. Artık nehir yerine kumlara bakıyoruz" dedi.

Pazartesi yağış bekleniyor

Kum adacıklarının kuraklıklara işaret olduğunu anlatan Akif Çapkın da, "Bu sene aşırı sıcaklar nedeniyle kuraklık yaşanıyor. Kışın taşan nehirlerde şu anda neredeyse su yok. Kumlardan adacıklar oluşmuş. Çiftçimizde aşırı sıcaklar nedeniyle çok mağdur oldular" diye konuştu.

Edirne de en son geçen Temmuz ayı başında kısa süreliğine dolu ve sağanak yağmur yağışı görülmüştü. Meteoroloji verilerine göre 36 derece olan hava sıcaklığı Pazartesi günü yaklaşık 5 derece düşerek iki gün aralıklarla sağanak yağmur görülecek.