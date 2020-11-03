İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in depremde evi yıkılan, ağır hasar gören vatandaşlar için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına 5 saat içerisinde 2 milyon 15 bin TL destek geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kampanyaya 25 bin TL katkıda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, bugün depreme ilişkin son gelişmeleri anlattığı basın toplantısında, depremde evi yıkılan, ağır hasar gören vatandaşlar için kışı çadırlarda geçirmemeleri istemiyle 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası başlattıklarını duyurmuştu.

Soyer, ev ihtiyacı olan vatandaşlar ile 5 aylık kira bedelini ödeyemeyi taahhüt eden vatandaşları buluşturduklarını belirmişti. 5 saat içerisinde kampanyaya 2 milyon 15 bin TL destek geldi.

Öte yandan kampanyaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 25 bin TL katkıda bulunduğunu açıklamıştı.

Şu ana kadar 139 vatandaş ev ihtiyacı olduğunu belirtti. İzmir'de evi olan ve ihtiyaç sahiplerinin 5 aylık kullanımına açan vatandaşların sayısı ise 16. (ANKA)