Tunç Soyer'den zeytin katliamına tepki: Bu kervan böyle gitmez bilin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla'da maden için zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki göstererek, "Ağaçlarımızı talan eden zihniyetin her bir failini görüyoruz, biliyoruz, tanıyoruz. Bu kervan böyle gitmez, bilin." dedi.

Maden Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasının ardından, YK Enerji ve Limak'ın bölge sakinlerinin direnişine rağmen Muğla İkizköy'deki zeytin ağaçlarını sökmeye başlamasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tepki gösterdi.

Twitter hesabından sökülen zeytin ağaçlarının fotoğrafını paylaşan Soyer şu notu düştü:

"Memleketimize nefes olan ağaçları bir bir kökünden söküyorlar"

"Gölgesinde atalarımızın soluklandığı, memleketimize nefes olan ağaçları bir bir kökünden söküyorlar. Ağaçlarımızı talan eden zihniyetin her bir failini görüyoruz, biliyoruz, tanıyoruz. Bu kervan böyle gitmez, bilin. Zeytinime dokunma"