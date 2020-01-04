Tunç Soyer'den 'Urla' açıklaması: Meclis üyelerinden biri bizim belediye başkanımız olarak seçilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugün Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un tutuklanması ve Urla Belediyesine atanan kayyımla ilgili CHP'nin düzenlediği toplantıya katıldı. Soyer, Urla halkının iradesinin yok sayılamayacağını belirterek, "Belediye meclis üyelerinden birisi halkın başkanı olarak seçilecek ve o bizim için belediye başkanı olacak. Bir dahaki toplantıda mutlaka bir kişi seçilecek ve sizin seçilmiş belediye başkanınız olacak. Seçilmiş büyükşehir belediye başkanınız da yanınızda olacak" dedi.

"Kayyum idaresi değil halkın iradesi" yazılı pankartların yer aldığı toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur konuşmacı olarak katıldı.

Birgün'ün haberine göre konuşmasında Urla halkının iradesinin önemini vurgulayarak dayanışma mesajı veren Başkan Soyer, bugünden itibaren her ay Urla CHP meclis üyeleriyle toplantılar yapılacağını açıkladı. Soyer, "Urla halkının oylarıyla seçilmiş meclis iradesi yok sayılamaz. Analarının ak sütü gibi oylarla seçilen meclis üyeleriyle her ay toplantı yapmayı sürdüreceğiz. Onlarla birlikte Urlalıların eli kolu olmaya devam edeceğiz. Ben de katılacağım. Urlalı vatandaşlarımızın sorunlarını Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince çözmeye çalışacağız" dedi.

"Halk Meclisi ortak söylem olacak"

“Halk Meclisi ortak söylem olacak” ifadelerini kullanan Soyer şöyle devam etti: “Urla Belediye meclisimiz belediye başkanımız varken nasıl çalışıyorsa öyle çalışmaya devam edecek. Biz de düzenli toplanacağız. Bu kararları mecliste birlikte alacağız. Urlalıların meclislerine sahip çıkmasını, talepte bulunmalarını istiyoruz. İşin başında olacağız.”

"Belediyenin sahibi olduklarını hissettirsinler"

Tunç Soyer konuşmasında Urla belediye meclis üyelerinden birinin halkın başkanı olarak seçileceğini açıklayarak "Belediye meclis üyeleri binadaki yerlerinde olsunlar. Belediyenin sahibi olduklarını hissettirsinler. Belediye meclis üyelerinden birisi halkın başkanı olarak seçilecek ve o bizim için belediye başkanı olacak. Bir dahaki toplantıda mutlaka bir kişi seçilecek ve sizin seçilmiş belediye başkanınız olacak. Seçilmiş büyükşehir belediye başkanınız da yanınızda olacak. Biz burada temsil edilmeye devam edeceğiz" dedi.

Demokrasi mesajı

Toplantıda kayyım idaresine karşı olduğunu belirterek buna karşı mücadele edeceklerini söyleyen Soyer, demokrasinin tarihin hiçbir döneminde insanlığa altın tepside sunulmadığını belirterek "Demokrasi insanlığın bildiği en büyük inovasyon. Bu gezegende yaşayan canlıların bir arada yaşamasının en büyük garantisi demokrasi olmuştur. Demokrasi tarihin hiçbir döneminde insanlara altın tepsilerle sunulmamıştır. Hep kavga etmek gerekli olmuştur. Çünkü bu coğrafyada birileri hukukun üstünlüğünü istemez. Birileri kendi iktidarlarını halkın susturulması pahasına isterler. Bu süreçler son bulmadı. Türkiye'de tek adam sistemiyle başlayan bir sistem bizi demokrasiden uzaklaştığımız bir noktaya götürdü" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözlerine şöyle devam etti: "Demokrasi toplumun köklerinden beslenir. Her kanun hukuki ve demokratik olmayabilir. Karşı çıkışımız sadece mevzuata aykırılık değil mevzuatın bizzat kendisinedir. Buna isyan etmek boynumuzun borcudur. Bu ülkede demokrasi için canlarını vermiş atalarımızın hatıraları için bunu yapmak zorundayız."