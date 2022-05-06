Tunç Soyer’den “İzmir'in Kanal İstanbul'u” dediği proje hakkında açıklama: Dava açtık, bu yanlış bir proje!

Çeşme’nin yüzde 55’lik bölümünü kapsayan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak istenen Çeşme Turizm Projesi’nin iptali için 10 Mayıs günü Gündoğdu Meydanı’nda protesto mitingi düzenlenecek. Başkan Tunç Soyer ise çevrecilerin “İzmir'in Kanal İstanbul'u” olarak nitelediği proje ile ilgili açıklama yaptı.

Soyer, “Kültür ve Turizm Bakanı, bize sunumlar yaptı. Hiçbirinde elimizin tersiyle itmedik, hepsini dinledik. Tüm safha boyunca kaygılarımızı dile getirdik. Bugün itibarıyla üç temel kaygımıza karşılık olmadığı, bizi tatmin edecek cevaplar verilmediği için dava açtık, iptalini istedik. Bu yanlış bir proje” dedi.

Soyer, iptal davası açmalarının gerekçelerini ise şöyle açıkladı:

“Burası, mutlak koruma alanı olarak ilan edilmiş bir alan. Bir senede nitelikli koruma alanı ilan edildi ve inşaat yapılabilecek hale getirildi. Peki bilimi nereye koyacağız? Mutlak koruma alanı ilan ederken var olan bilimsel dayanakları, bir sene içinde ne oldu da ortadan kaldırdınız? Hangi doku, hangi bitki örtüsü ortadan kalktı, ne oldu da orası inşaat yapılabilir hale geldi? Bu, cevabını alamadığımız bir soru.

Diğer iki gerekçe de şunlar. Ulaşım. Çeşme Yarımadası’na giden, o da Çeşme Otoyolu’dur. Nüfus yoğunluğunu bu kadar artırmayı öngöreceksiniz, 'hangi yeni güzergâh yapıyorsunuz' diye sordum. ‘Yeni bir güzergâh yok, uçakların slotunu biz veriyoruz. Hafta sonu otoyolun yoğun kullanıldığı saatlere slot vermeyeceğiz’ dediler. Bu bizim için inandırıcı bir çözüm değil.

Üçüncüsü; Çeşme Yarımadası'nda 11 turizm alanı var. Bunlardan sadece üç tanesi planlanmış durumda. Alaçatı, Şifne... Bu alanlar yüzde 8 ila yüzde 15 arası yapılaşmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Çeşme Projesi diye tarif ettiğiniz alan kadar büyük bir alan turizm merkezi olarak planlanmış. Burada bu imar planını yaptığınız, turizm merkezi olarak tanımladığınız bu yerde yeni planlar talebiyle geldiği zaman hak sahibi vermeyecek misiniz hakkını? Vereceksiniz. O zaman ne olacak? Burada nüfus yoğunluğunu artırmış olacaksınız. Kısacası Çeşme Yarımadası bu yükü kaldırmaz.”