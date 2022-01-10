Tunç Soyer'den Fitch Ratings tepkisi: Belediyemizi iflasın eşiğinde göstermeye çalışmak kabul edilebilir bir davranış değildir

zmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yayımlanan yıllık raporun belediyenin güçlü ve güvenilir mali yapısını teyit ettiğini söyledi. Soyer, "Maliyeti bizlere kesilse de ülkemizdeki döviz krizinin sorumlusu ne biziz ne de geçim derdindeki vatandaşımızdır." açıklamasını kaydetti.

Soyer'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

"Fitch Rating’s’ten ulusal düzeyde alınabilecek en yüksek kredi derecelendirme notu “AAA” derecesine sahip belediyemizi iflasın eşiğinde göstermeye çalışmak kabul edilebilir bir davranış değildir.

Batmadık, batırmadık, dimdik ayaktayız.

Ne yazık ki kamu bankalarımızdan kredi alamıyor ancak yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Belediyemizin borçlarının yüzde 82’si büyük yatırım projelerimizin finansmanından kaynaklanmaktadır.

Raporun belediyemizin güçlü ve güvenilir mali yapısını teyit ettiğini tekrar hatırlatırım.

Kur artışını mevzuat eksikliği nedeniyle hedge edemesek de riskimizi, faizi sabitleyerek azaltıyoruz.

Ayrıca borç geri ödeme risk hesaplarımız sayesinde çalıştığımız kurumlara güvence de veriyoruz.

Gururla söylemeliyim ki Türkiye de bunu uygulayan tek belediyeyiz.

Maliyeti bizlere kesilse de ülkemizdeki döviz krizinin sorumlusu ne biziz ne de geçim derdindeki vatandaşımızdır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak dimdik ayaktayız. Sahip olduğumuz istikrarlı mali ve finansal yapının Türkiye’de de kurulacağına inanıyoruz."

Raporda hangi ifadeler var?

Fitch Ratings tarafından derecelendirilen 8 büyükşehir belediyesi değerlendirmelerinde kullanılan ölçütlerin yer aldığı raporda, belediyelerin borç sürdürülebilirliğini değerlendirmek için en önemli ölçütün geri ödeme oranı olduğu vurgulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 5 katın oldukça altında daha kuvvetli geri ödeme ve daha güçlü faaliyet bakiyelerinden kaynaklanan sağlam bir cari borç servisi karşılama kapasitesi sayesinde AAA kategorisinde bir borç sürdürülebilirliğine sahip olduğu raporda belirtildi.

İzmir’in toplam borcunun yüzde 82,1'inin euro cinsinden olduğunu belirten Fitch Ratings; uzun borç vadesi, 7.2 yıllık ağırlıklı ortalama vade ve tam amortisman profili sayesinde döviz riskinin hafifletildiğini ifade etti. Ayrıca Fitch Ratings, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarının yüzde 87,9’unun sabit faizli olduğunu ve bu durumun da İzmir’in faiz oranı riskini azalttığının da altını çizdi.

Raporda sermaye giderlerinin İzmir’in toplam harcamalarının yüzde 54'ünü oluşturduğu ve bu sermaye giderlerinin büyük kısmının metro hatlarının inşaatını içerdiği de belirtildi.

Fitch Ratings raporunda İzmir’in, Türkiye’nin vergi ödeme sistemine net katkıda bulunan Büyükşehir Belediyesi olduğu, ancak aldığı payların diğer büyükşehir belediyelerinden düşük olduğu ifade edildi.

Raporda dış borçlanma yapmak için Türkiye Hazinesi’nden alınması gereken sıkı bir onay sürecinin olduğu vurgulandı. Mevzuattan kaynaklanan düzenleme eksiklikleri nedeniyle tüm büyükşehir belediyelerinin döviz cinsinden borçlanmalarında risklerden korunamadığı ayrıca ifade edildi.

Türkiye’deki belediyelerin borç ve likidite yönetimi, korunmayan döviz riski, daha kısa borç vade profilleri ve büyük bir kısmı korumasız değişken faiz oranlı borç gibi önemli risklerle karşı karşıya olduğundan da söz edilen raporda; Büyükşehir Belediyelerinin büyük kamu yatırım projelerine uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman sağlayamadığı ve söz konusu durumun da Büyükşehir Belediyelerini uluslararası finans ve sermaye piyasalarından yararlanmaya yönlendirdiği vurgulandı.

İller Bankası’nın Türkiye’deki belediyelerin kredi bankası olarak anıldığını, belediyelerin finansman sağlamak istediği projeyi bu kurumun onaylaması gerektiğini de ifade eden derecelendirme kuruluşu Fitch, İller Bankası’nın kısıtlı sermayesi nedeniyle metro hattı inşaatı gibi sermaye yoğun projeler için finansman desteğinin sınırlı olduğunu belirtti.