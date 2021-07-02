Tunç Soyer’den Ekşi Sözlük yazarına yanıt: Asıl konu hakettiği maaşı alan işçilerimiz değil, hakettiğini alamayan vatandaşlarımız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplu iş sözleşmesinin ardından işçilere yapılan zammı, "Maaş popülizmi ile nereye varmaya çalışılıyor? Bu nasıl bir cahilliktir?" sözleriyle eleştiren Ekşi Sözlük yazarına, "Asıl konu hakettiği maaşı alan işçilerimiz değil, hakettiğini alamayan vatandaşlarımız" yanıtını verdi.

Bir Ekşi Sözlük yazarı "Belediyeden 7 bin 134 lira maaş alan vasıfsız insan" başlığı altında, "İzmir belediyesinin işidir. Sebebini soruyorum neden? Neden vasıfsız elemanların maaşları, mühendis ve doktorların alacağı maaşları geçiyor? Neden x bir işi 2.825 lira yerine İzmir halkı 7 bin liranın üzerinde yaptırıyor? Senin benim vergilerimden gelen para neden boş vasıfsız insanların cebine giriyor? Maaş popülizmi ile nereye varmaya çalışılıyor? Bu nasıl bir cahilliktir?" düşüncesini dile getirdi.

Soyer şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki asgari ücret, mühendis, doktor maaşları düşük; işçilerimizinki yüksek değil. 4 kişilik bir hanenin yoksulluk sınırının 9 bin 332 TL olduğunu biliyor musunuz? Asıl konu hakettiği maaşı alan işçilerimiz değil, hakettiğini alamayan vatandaşlarımız. Emek mücadelesinde emekçilerimizle omuz omuza olmayı sürdüreceğiz çünkü beraber güçlü, birlikte İzmir’iz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 10 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yüzlerce işçinin de katıldığı törenle imzalandı. Buna göre yüzde 26 ile 30.2 oranında zam ile İzenerji'de işçi maaşları 7 bin 134 TL-7 bin 522 TL arasında değişecek. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Eşit işe eşit ücret sözümüzün arkasında duruyoruz" derken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ise hükümeti eleştirdi.

TIKLAYIN | İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı; en düşük işçi maaşı 7 bin 134 oldu