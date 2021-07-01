İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı; en düşük işçi maaşı 7 bin 134 oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 10 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yüzlerce işçinin de katıldığı törenle imzalandı. Buna göre yüzde 26 ile 30.2 oranında zam ile İzenerji'de işçi maaşları 7 bin 134 TL-7 bin 522 TL arasında değişecek. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Eşit işe eşit ücret sözümüzün arkasında duruyoruz" derken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ise hükümeti eleştirdi.

İzmir Kültürpark'ta düzenlenen toplu sözleşme törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, sendika temsilcileri ile İzmir Büyükşehir bürokratlarının yanı sıra yüzlerce işçi katıldı. Başkan Soyer ve sendika temsilcileri işçilerin arasından sloganlar ve alkışlar eşliğinde tören alanına gelirken, Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji'de çalışan yaklaşık 10 bin personelin maaşlarına yüzde 26 ile 30.2 arasında değişen zam getiren sözleşme imzalandı.

Banka promosyonu da işçiye dağıtılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan sözleşme ile işçiler için çok önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi. Pandemiyle birlikte ekonomik buhrana dönen geçim sıkıntısına karşı emekçilere bir nebze nefes aldırmak istediklerini belirten Soyer şöyle konuştu:

"Sendikalı işçilerimizin taban ücretlerine yüzde 26 ile 30 arasında zam yaptık. Sosyal yardımlarda ise yüzde 10'dan 61'e varan oranlarda artış sağladık. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımız iş riski ve gece çalışma ücreti almaya başladılar. Kadın çalışanlarımıza çok özel istisnai haklar getirmiş olduk. Sosyal yardım olarak her ay net 300 lira alışveriş kartı verilmeye başlanacak. Engelli çocuğu olan sendikalı çalışanımıza her ay brüt 100 TL, engelli eşi olana ise yılda bir defa brüt 550 lira yardım yapılacak. Enflasyon artışları karşısında çalışanlarımızın refahını korumaya çalışıyoruz.

Şirketin maaş anlaşması yaptığı bankadan alınan promosyonu da çalışanlara dağıtmaya başlıyoruz. Bu sözleşme ile iki çocuklu bir işçimiz ilk yılda maaş, sosyal haklar, yol ve 300 TL'lik alışveriş kartı ile beraber mesai hariç ortalama 7134 lira ile 7522 TL arasında net ücret alacak. Eşit işe eşit ücret sözü vermiştim. Bugün bu sözümüzün arkasında güçlü bir şekilde duruyoruz. Toplum ülkenin zenginliğinden sadece bir avuç insanın faydalanmasını ve kendisinin yoksulluğun pençesinde çırpınmasına isyan ediyor. Emek en yüce değerdir. İşte kuracağımız güzel memleket emeği en yüce değer olarak kabul edecek. O günleri görmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. O güzel geleceği hep birlikte kuracağız."

Çerkezoğlu: İş ve gelir kaybına uğrayan herkese asgari bir gelir desteği verilmeli

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararı ile hükümetin pandemi ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının 1 Temmuz tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğini hatırlatan Çerkezoğlu şunları söyledi:

"Mücadelenin kenti İzmir'den kadınlar olarak diyoruz ki; İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bütün kazanımlarımıza bedeli ne olursa olsun sahip çıkacağız. AKP iktidarı salgının ilk gününden itibaren tüm politikalarını bir avuç sermayeyi korumak için şekillendirdi. İşçileri, emekçileri, işsizleri, emeklileri, yurttaşları değil sermayeyi düşünerek adımlarını attı. İşten çıkarma yasağı başta olmak üzere tüm önlemler sonlandırıldı. Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam ile gelir kaybını yaşadığımız süreçte bu politikalar işsizlikte ve yoksullukta tabloyu daha da ağırlaştıracak. İşten çıkarma yasağının bütün istisnalar kaldırılarak devam etmesi gerektiğini ama ücretsiz izin dayatmasına son verilmesi gerektiğini söylüyoruz. İş ve gelir kaybına uğrayan herkese asgari bir gelir desteği verilmeli. Asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılmasını, kesinti yükünün Hazine'den karşılanmasını istiyoruz. Böylelikle tüm işçilerin ücretinde 750 TL iyileştirme olacak. Bu önlemler için kaynak yok demesinler. Kaynak bu ülkenin en zor günlerinde bile işçi sınıfının emekçilerin alın teridir. İşsizlik sigortası fonlarındaki parayı patronlara aktarmazsanız kaynak var. Adaletli bir vergi sistemi kurarsanız kaynak var. Bir avuç yandaşa üçer beşer maaş bağlamazsanız kaynak var. Halkın karşı olduğu, seçilmiş belediye başkanının uygun bulmadığı, bilim insanlarının felaket getirecek dediği Kanal İstanbul'u dayatmazsanız kaynak var."

Deniz Poyraz anıldı

İzmir'de HDP binasında Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan DİSK Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ise şunları söyledi:

"Deniz Poyraz'ın ailesine ve HDP'ye başsağlığı diliyorum. Adaletin hukukun olmadığı, iş cinayetlerinin olduğu, üretimin bittiği, sürekli geriye gidişin yaşandığı ülkemizde salgın ile karşı karşıya kaldık. Emek düşmanı politikalar sonucu yaşanan krizleri bizim sırtımıza vurmaya çalışacaklar. Aydınlık bir ülke için demokrasi ve adalet için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ekonomik ve siyasi kriz yaşayan bir ülkeyiz. Karanlığa karşı mücadelemizi daha da yükselteceğiz." (ANKA)